https://news.day.az/officialchronicle/1571690.html Увеличено количество услуг, предоставляемых в центрах "ASAN Kommunal"
Увеличено количество услуг, предоставляемых в центрах "ASAN Kommunal"
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ "О мерах по созданию центров ASAN Kommunal".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, открытое акционерное общество "Азеристиликтаджхизат" будет оказывать свои услуги в сфере обслуживания физических и юридических лиц в центрах "ASAN Kommunal".
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