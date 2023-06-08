Увеличено количество услуг, предоставляемых в центрах "ASAN Kommunal"

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ "О мерах по созданию центров ASAN Kommunal".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, открытое акционерное общество "Азеристиликтаджхизат" будет оказывать свои услуги в сфере обслуживания физических и юридических лиц в центрах "ASAN Kommunal".