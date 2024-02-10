Академик РАН поздравил Президента Ильхама Алиева

Академик Российской академии наук и Российской академии медицинских наук Мамед Алиев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Глубокоуважаемый господин Президент!

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджана - свободного и неделимого! Результат выборов не вызывал сомнений ни у кого. Народ голосовал за лидера, который избавил нацию от 30-летнего комплекса неполноценности.

Ваше лидерство в регионе стало ярким примером эффективного управления в стремлении к достижению высоких результатов во всех сферах жизни общества. Под Вашим руководством Азербайджан достиг значительных успехов в экономике, социальной сфере, национальной безопасности и т.д.

Ваше стратегическое видение, ориентированное на современные геополитические вызовы, помогло стране добиться устойчивого экономического роста, расширить внешнеэкономические связи и привлечь значительные инвестиции. Благодаря реформам, проводимым под Вашим руководством, Азербайджан стал привлекательным партнером для многих стран мира. Ваше стремление к развитию демократии, укреплению гражданских прав и свобод, а также поддержке культуры и образования, науки и медицины способствует повышению качества жизни граждан Азербайджана.

Важную роль в обеспечении безопасности и стабильности региона играет Ваша мудрая и бескомпромиссная внешняя политика, основанная на принципах международного права.

Я уверен, что под Вашим мудрым руководством Азербайджан продолжит свой путь развития и процветания.

Позвольте еще раз выразить Вам самые искренние поздравления с уверенной победой и пожелать крепкого здоровья, благополучия и успехов в деле служения стране и народу!" - говорится в письме.