Как Армения решила Россию напугать - «миграционный шантаж» при завышенной самооценке

Чем определяется ценность союзника в межгосударственных отношениях? Вариантов ответа - превеликое множество. Во главу угла могут быть поставлены экономические связи, поставки стратегического сырья и уникальной высокотехнологичной продукции, "точки" для размещения военных баз и радаров, удобные транспортные коммуникации, незамерзающие порты...

Конечно, большую роль играют исторические связи и гуманитарное сотрудничество, но профессиональные дипломаты с изрядной долей цинизма предупреждают: история и культурные связи - это, конечно, хорошо, но под отношения лучше подвести конкретный базис. Конечно, дипломатия - это не коммерция, здесь не всегда можно "оцифровать" эффект в стиле "доллар и десять центов прибыли на доллар вложений", но в том, что сотрудничество должно приносить выгоду всем, спорить не принято. На филантропии и "моральных обязательствах" долгосрочных отношений не выстроишь.

Не беремся утверждать, объяснил ли это кто-нибудь политическим дельцам в Армении. Где пребывают в полной уверенности, что весь "цивилизованный мир" несет перед этой "маленькой, но гордой многострадальной христианской страной" особые уникальные обязательства. А уж Россия - тем более.

Однако сегодня в Ереване, похоже, забеспокоились. В самом деле, какова реальная ценность Армении для России как союзника? В экономике - субсидии на миллиард долларов в год, плюс денежки на содержание железных дорог, заведомо убыточных на фоне закрытых из-за агрессивной политики самого же Еревана границ с Азербайджаном и Турцией, плюс газовые сети, причем плаксивому Еревану газ надо продавать по особо низкой цене. В политике - тоже ситуация не ахти. Да, есть лобби, но его потенциал в Армении несколько переоценили. Но зато куча проблем с такими многообещающими странами, как Азербайджан и Турция. И что будет, если в России найдется кто-то, кто наконец сложит два и два? Или просто озвучит вопрос, не пора ли Кремлю отказаться от такого "дорогого исторического союзника"? А если еще спросят с Армении и за закрытие русских школ, и за памятник гитлеровскому пособнику Нжде? Что в этом случае делать Армении?

Говорить об этом вслух в Ереване не принято, но, видно, что-то такое уже "висит в воздухе". Особенно после шумной местной "революции". Да, Москва не вмешалась в события, но вот станут ли в РФ оказывать поддержку Армении на прежнем уровне? Или же помощь будет... ну хотя бы сокращена? И что делать? Выживать самим? Без нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией не получится. А нормализация пойдет не по армянскому сценарию - это точно. Расклад сил изменился. Надавить на Россию? Но как? Закрыть российскую базу в Гюмри? Но, как бы поделикатнее, это шаг из серии "назло маме отморожу уши". Прекратить экспорт бренди? Звучит эффектно, но продукцию Ереванского коньячного завода, несмотря на громкий пиар, за пределами самой Армении с прилавков не сметают.

И вот на этом фоне ереванское издание "Лрагир", претендующее на серьезность и даже некую аналитичность, разразилось пространным комментарием по поводу недавнего визита новоиспеченного премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Сочи и его встречи с местной армянской диаспорой. И вынесло вердикт: надо лишить Россию... армян! Да-да, вот так сразу. Взять и дать им всем команду "на выезд". Газета рассуждает: "Как бы ни утверждали в России, что не нуждаются в армянах, что они делают одолжение армянам, позволяя жить и работать в России, массовый исход армян из России, особенно, с юга может стать для России серьезной проблемой". И все это говорится на полном, что называется, серьезе.

Нет, понятно, конечно, что собственные граждане - это сегодня в Армении главный "экспортный ресурс", а за счет денежных переводов от гастарбайтеров здесь выживает не меньше трети семей. Да и "женские" деревни в регионах Армении, откуда уехали на заработки в Россию все мужчины - тоже показатель. Но вот чтобы таким образом наказать принимающую сторону? Да еще такую страну, как Россия?

Не будем вспоминать взрывы в московском метро в 1977 году или недавнюю попытку устроить погром в редакции "Комсомольской правды", стоило только Леонтьеву в эфире "радио КП" погладить армянских "западников" против шерстки. Просто поинтересуемся: в редакции "Лрагир" на полном серьезе уверены, что без выходцев из Армении юг России гарантированно загнется? Там просто не задумались, что Россия - это огромная страна, и там уж точно найдется предостаточно образованных, талантливых, предприимчивых и работящих людей, неважно, строителей, сапожников или рестораторов? И что уж тем более не случится трагедии, если с сочинского горизонта исчезнут персоны вроде вора в законе "Робсона", оказавшегося обладателем армянского дипломатического паспорта? В мире, конечно, приходится сталкиваться с завышенной самооценкой. Но чтобы в такой степени, да еще и в общенациональных масштабах - вот это уже уникальный случай.

И самое смешное, что в армянских кругах такое происходит не впервые. Эрик Файгл в одной из своих книг рассказывал: в двадцатые годы многие этнические армяне спешно покидали территорию Турецкой Республики вовсе не потому, что их оттуда выдавливали или им грозила опасность. Просто их лидеры внушили пастве, а заодно и самим себе: они-де своим бегством ну до ужаса "наказывают" Турцию. Здесь не сомневались, что без армян, таких талантливых, образованных и предприимчивых, Турция пропадет, что здесь замрет все, а в особенности экономика и банковский сектор, и вот тогда... Планы рисовались самые радужные, вплоть до возвращения к Севрскому договору. Не вышло.

Затем ту же ошибку, судя по многим косвенным признакам, повторили уже в случае с Азербайджаном. Конечно, в армянской среде прекрасно знали, что в Азербайджане есть нефть. И возможно, даже были в курсе насчет тех месторождений, для разработки которых в 1994 году и подписали "Контракт века". Но чтобы "эти кочевники" сумели реализовать свою нефтяную стратегию? Вердикт общественного мнения был однозначен: такого просто не может быть! Без армян, таких умных, предприимчивых и талантливых, "эти кочевники" смогут только продавать зелень на базаре! Очнулись только теперь, когда погоду в регионе определяет уже Азербайджан, а Армения во всех смыслах осталась в стороне. И в пролете.

А вот в Ереване с тем же завидным упорством и тем же способом предлагают наказать уже Россию. И, похоже, даже не задумались: неужели армяне с юга России действителен в одночасье рванут на "историческую родину", откуда с немалым трудом, пардон, слиняли? И что произойдет с Арменией, если там в одночасье лишатся тех самых частных трафаретов из-за рубежа?

Не беремся утверждать, перевел ли кто-нибудь на армянский язык поговорку "дай Бог мне всегда быть таким умным, как моя теща потом". Но вот с умением просчитать результаты собственных действий в Армении явная напряженка.

Нурани