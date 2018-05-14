Никол Пашинян зовет российских армян умирать в Карабахе - ПОДРОБНОСТИ

После победы так называемой "бархатной революции" и прихода к власти оппозиционера Никола Пашиняна в Армении ждут наступления благолепия и осуществления мечты о "великой и сильной" Армении, которая превратится в лучшее место на земле. Для подкрепления слов делом уже объявлена "великая репатриация". Сбежавших из страны бывших граждан призывают вернуться и строить новую Армению, как предполагается, процветающую и богатую. За счет чего она будет богатеть и процветать, правда, соотечественникам не объясняется.

Репатриация должна стать первоочередным вопросом для армянского народа и краеугольным камнем национальной идеологии, заявил на днях журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Под репатриацией мы должны понимать возвращение на родину капитала, идей, программ и, конечно же, самих людей", - сказал Пашинян, пояснив, что "наивысшим смыслом существования Республики Армения является централизация человеческого, финансового, интеллектуального, экономического потенциала на собственной территории и обеспечение его безопасности".

Отметим, что тема репатриации была ключевым пунктом программы возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор". "Первоочередная задача национальной безопасности Республики Армения - рост численности населения: так, в ближайшие 20 лет население РА должно удвоиться. Важнейшими средствами решения этой проблемы являются прекращение видимой эмиграции из Армении, начало растущего процесса репатриации армян, представляющий Старую и Новую диаспору, в Республику Армения, рост рождаемости", - указано в этой программе.

А в понедельник Пашинян отправился в Сочи, где его встречала как героя многочисленная местная армянская община. Премьера разве что не несли на руках, а все остальные признаки восторга и обожания были в наличии.

Обращаясь к представителям армянской общины, Никол Пашинян снова говорил о том же самом: "Наша цель - большая репатриация, наша цель - концентрация человеческого, финансового экономического, духовного, научного потенциала армянства или значительной его части в Республике Армения и обеспечение его безопасности и нормального развития.

Попытка заселения после изгнания коренного населения территорий, занимаемых нынешней Арменией, началась почти сразу после установления советской власти. Называлось это громким словом "репатриация", хотя о репатриации в данном случае речь не могла идти, так как армянам предлагалось возвращаться не на те земли, откуда они якобы были изгнаны, а совершенно на другие территории, предоставленные армянству недавно.

Первую масштабную попытку искусственного увеличения численности армян на Южном Кавказе националисты и потворствовавшее им советское руководство предприняли сразу после окончания Второй мировой войны. 21 ноября 1945 года Совнарком СССР принял постановление о "репатриации" армян. Не менее "великой", чем та, которая объявлена Николом Пашиняном в этот раз.

Почти сразу желание приехать на недавно созданную "родину предков" высказали 8000 армян Греции, 17 000 - из Ирана, в Южной Америке записались 32 000 человек, в Сирии и Ливане - 50 000 человек.

В целом планировалось переселить в Армению с расчетом на дальнейшее расширение ее территории за счет Турции и Азербайджана 500-600 тысяч армян. Однако вместо этого по итогам "большой репатриации" в 1946-1949 годах из 12 стран мира в советскую Армению прибыли всего 90 тысяч человек. Причем, среди последних цчурпк появились желающие вернуться обратно. Кому повезло, нелегально пересек границу и ушел в Турцию, кому не повезло, был задержан органами, многие занялись спекуляцией, нищенствовали или были расселены в глубинке.

Процесс, планировавшийся по принципу процесса "алия" - возвращения евреев на Землю обетованную, - для Армении провалился. Во-первых, перебравшиеся в другие страны и в основном хорошо там устроившиеся под аккомпанемент плача о "геноциде" армяне не хотели терять достигнутого. В Османской империи предавшие ее впоследствии армяне привыкли пользоваться уважением, быть на высоких должностях, владеть капиталами и управлять торговлей, и становиться продавцами в продмаге или кем-то еще в новоделе под названием Армения они не хотели. А во-вторых, евреи действительно возвращались на историческую родину, армян же зазывали заселять чужие земли, не связанные с исторической памятью армянского народа. Новое название и стирание следов чужой цивилизации еще не сделали Армению землей армян.

После развала Союза из Еревана снова понеслись призывы возвращаться в независимую Армению. На первых порах приехала пара тысяч, но процесс быстро остановился. Потому что началась война, а умирать непонятно за что никто не собирался. Умирать можно за свою землю, но не за чужую. Это очень важный момент, объясняющий, почему в Армении никогда не приживется израильская модель государства "нация-армия".

А дальше все известно. История повторилась. После того, как дела Армении пошли совсем плохо, ее граждане начали покидать страну. Карабах так и не был закреплен за Арменией, война обещала растянуться на неопределенную перспективу и касалась граждан РА непосредственно, так как умирали на чужой войне именно они. За четверть века из Армении в поисках лучшей жизни уехала почти половина населения. Официальные источники утверждают, что сегодня в стране проживает около 3 миллионов человек, неофициальные же настаивают на полутора миллионах.

А кто рискнет на такую авантюру сегодня, когда в мире и регионе происходит черт знает что? Ведь условия не изменились, изменилась только форма подачи. Те же сочинские армяне, к которым так красиво обращался Пашинян, оставят ли насиженные места, чтобы "поднимать" Армению? В 40-е годы, в условиях отсутствия информации, 90 тысяч могли попасться на удочку пропаганды, но в эпоху Интернета добиться этого будет очень сложно. К тому же Армении сегодня для восполнения демографических потерь нужны не 90, а 900 тысяч человек.

Армения в кризисе, и основная причина этого кризиса осталась и даже еще более обострилась после "бархатной революции" Пашиняна. Речь о карабахском конфликте. Проблемы Армении не в Серже Саргсяне и его банде, а в оккупации территорий соседней страны и отсутствии перспективы узаконить свою "победу". А Саргсян - лишь производное карабахского конфликта. Не будь конфликта, никакой карабахский клан не терзал бы двадцать лет Армению.

Сегодня любой мужчина призывного возраста, возвращаясь в Армению, автоматически становится объектом мобилизации с последующим превращением в пушечное мясо. Если Ереван будет продолжать в том же духе, а Никол Пашинян помимо предводителя народа будет пытаться стать и великим военачальником, то война неизбежна.

И именно об этом, без сомнения, будут думать в первую очередь армяне диаспоры, размышляя над "великой репатриацией-2018".

Зульфугар Ибрагимов