Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Актау - ФОТО

12 августа 2018 10:01

12 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с визитом в город Актау Казахстана для участия в V Саммите глав государств прикаспийских стран.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В международном аэропорту города Актау главу нашего государства встречали министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев и другие официальные лица.

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