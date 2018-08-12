Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Актау - ФОТО

12 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с визитом в город Актау Казахстана для участия в V Саммите глав государств прикаспийских стран.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В международном аэропорту города Актау главу нашего государства встречали министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев и другие официальные лица.