Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Актау - ФОТО
12 августа 2018 10:01 340
12 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с визитом в город Актау Казахстана для участия в V Саммите глав государств прикаспийских стран.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В международном аэропорту города Актау главу нашего государства встречали министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев и другие официальные лица.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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