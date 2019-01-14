Заявления Президента Ильхама Алиева вызвали панику в Армении - ПОДРОБНОСТИ

Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на последнем заседании Кабинета министров вызвало ажиотаж и панику в Армении. В соседней стране всегда очень внимательно вчитываются в каждое слово, произнесенное главой Азербайджана, особенно касательно карабахского урегулирования.

Повышенное внимание к речи Президента в этот раз вызвано изменениями, произошедшими в Армении, и опасениями националистических кругов этой страны, что Никол Пашинян и его команда могут пойти на "сдачу" оккупированных азербайджанских территорий. Кроме того, армянские руководители, как правило, морочат голову общественности, представляя ситуацию в переговорах в собственной интерпретации, которая очень отличается от реальности. Поэтому армянам приходится искать правду об идущих процессах в словах главы соседнего Азербайджана.

Коснувшись в своей речи на заседании Кабмина карабахской темы, Президент Ильхам Алиев сказал, что несмотря на попытки нового руководства Армении на первом этапе уклониться от переговоров по урегулированию конфликта, они продолжаются. "Звучали даже мысли о том, что Азербайджан должен проводить переговоры с самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской республикой". Мы сразу же отвергли такие попытки. Конечно, посредники, занимающиеся урегулированием конфликта, также никак не могли поддержать столь непонятный подход и высказали свое мнение. В итоге переговорный процесс был восстановлен. Уже состоялось несколько встреч министров иностранных дел, и переговоры проводятся между Арменией и Азербайджаном. Для переговорного процесса приемлем только этот формат", - завил азербайджанский лидер.

То есть Армению, попытавшуюся, что называется, пойти налево, вернули "в дом, в семью". Но армянской общественности об этом почему-то не сообщается. Наоборот, официальный Ереван продолжает морочить голову как гражданам Армении, так и жителям оккупированного Карабаха.

Накануне министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на встрече со своим карабахским "коллегой" говорил о том, что в вопросе участия в переговорах сепаратистов "зафиксирована положительная динамика". Это явная ложь, которая потребовалась для того, чтобы успокоить сепаратистский режим, взбудораженный словами Президента Азербайджана. И лучшим подтверждением этому служит тот факт, что 16 января в Париже состоится очередная встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Только их двоих, безо всякого намека на присутствие "коллеги" Мнацаканяна.

Армянский министр попытался неумело опровергнуть Баку и намекнуть на наличие неких глубинных процессов, которые азербайджанская сторона "замалчивает". Однако этим намекам не поверили не только сепаратисты, но и армянские СМИ. Экспертное сообщество, уже привыкшее к склонности официального Еревана к фэнтези, сделало из услышанного и из Баку, и от главы МИД свои выводы.

Как пишет 7or.am, после становления премьером Никол Пашинян сделал необдуманные заявления по вопросу Карабаха. Это были заявления не руководителя государства, а поверхностно знакомого с конфликтом и переговорным процессом журналиста и популистского политического деятеля, павшего жертвой муссируемых на протяжении лет на информационном поле ложных тезисов. Аналитики напоминают, что в распространении этих ложных тезисов в свое время участвовал сам Пашинян, и так увлекся, что начал во все это верить.

"Пашинян хотел показать, что отличается от своих предшественников, и на международных площадках будет держать себя так же, как это было при взятии власти под аккомпанемент ударов в барабаны и хлопаний толпы, и в вопросе Карабаха добьется такого же результата, который был зафиксирован в ходе переговоров с Сержем Саргсяном в отеле "Мариот", однако, как и ожидалось, дипломатические провалы начали следовать один за другим. И все потому, что дипломатию ведут не "с духом", а с умом. В особенности когда дух показной, а не реальный", - пишет армянское издание.

Действительно, сразу после апрельского переворота Пашинян заявил, что переговоры с Баку должен вести Карабах, а не Ереван. Мол, Ереван может обсуждать с Баку вопросы касательно Армении, но никак не "другого государства". Сказано это было на революционной волне, когда все шло как по маслу, и вдохновленный легкой победой над "карабахским кланом" оппозиционер уверовал, что может разговаривать на том же языке и с Баку. Очень смешно звучали аргументы Никола в пользу своего требования о "третьей стороне". Объясняя, почему Армения отказывается от переговоров, он заявлял, что не может представлять Карабах, так как является уроженцем Армении, а вот Кочарян с Саргсяном были карабахцами.

Ничего более несерьезного придумать было невозможно.

А теперь армянское общество беспокоит еще один вопрос - почему Пашинян говорит, что не ведет переговоры с Баку, в то время, как они ведутся. В армянских политических кругах имеется сильное подозрение по поводу того, что общение Пашиняна с Президентом Азербайджана не ограничилось лишь кратким контактом в Душанбе и Санкт-Петербурге. Усиливают беспокойства и звучащие из Баку надежды на возможный прогресс в переговорах с приходом новой власти.

"Раньше мы знали о повестке переговоров и позиции сторон, сегодня не знаем ничего", - пожаловался "Голосу Армении" бывший глава армянской безопасности Давид Шахназарян. Политолог недоволен тем, что урегулирование перестало быть темой общественной и политической дискуссии, зато о переговорах много пишут за пределами Армении, и не только азербайджанские газеты.

А политолог Грант Мелик-Шахназарян со скорбью признает в интервью Tert.am, что Армения за последние месяцы стала изолированной страной и "все уже сорвано".

Как бы там ни было, а ситуация в карабахском урегулировании развивается не по армянскому сценарию.

Зульфугар Ибрагимов