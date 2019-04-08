В связи с активизацией и приближением к заверяющей стадии проекта Южного газового коридора в Армении на официальном уровне и на уровне серьезной аналитики в СМИ все больше педалируется тема подрыва нефтегазовой инфраструктуры и прочих мегапроектов нашей страны. Тут можно усмотреть не столько реальные намерения оккупантов, сколько желание дискредитировать азербайджанские проекты в глазах западных партнеров.

Особенно, конечно же, достается нефтегазовой сфере. И, в первую очередь, армянские угрозы касаются еще незавершенных проектов, реализацию которых, по мнению армянских идеологов, Ереван может "предотвратить".

Сразу после февральского 5-го заседания министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора, прошедшего в Баку с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в армянских СМИ начались вбросы с предупреждениями западным партнерам проекта о том, что их деньги, дескать, могут уйти в никуда в случае начала боевых действий в Карабахе.

Отметим, что Южный газовый коридор - это грандиозный газопровод, который положит конец опасениям Европы относительно своей энергетической безопасности. По нему партнерам пойдет азербайджанский газ, а также ожидается прокачка туркменского и казахстанского газа. 29 мая 2018 года в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта, а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир прошла церемония открытия TANAP. Реализация другой составляющей грандиозного газового коридора - проекта Трансадриатического трубопровода (TAP), как сообщается, почти завершена.

Хотя США не участвуют в проекте, американская администрация неоднократно высказывала свою поддержку ЮГК, отмечая его стратегическую значимость и незаменимость в обеспечении энергобезопасности Евросоюза.

Наши агрессивные соседи уже не раз доказывали, что в поисках хоть каких-то аргументов, способных напугать Баку, способны зайти очень далеко. Главным из таких "инструментов", как считают в Ереване, является наличие у Азербайджана разветвленной нефтегазовой инфраструктуры, по которой противник предполагает (пусть даже лишь в мечтах) нанести "превентивный удар".

Глупость? Конечно. И звучит она из Армении уже не в первый раз. Однако до сих пор она звучала из уст только доморощенных военных экспертов, так называемых ветеранов и лиц без определенного рода деятельности. Сегодня же армянские СМИ передали заявление уже не бывшего полевого командира, а министра обороны Армении Давида Тонояна.

"Мы обуздаем противника, чтобы в следующий раз он не прибегал к подобным шагам. Речь идет о нестандартных шагах. В случае необходимости наши штурмовые группы могут создать хаос за спиной противника", - заявил журналистам глава МО Армении.

Как пишет издание "Верелг", Тоноян заявляет об активизации подразделений глубинной разведки на территории Азербайджана по ту сторону армянских передовых рубежей, которые могут нанести удар по жизненно важным объектам азербайджанской экономики. Это могут быть нефтегазопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, а также важнейшие логистические узлы - железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и др. Армянская сторона желает небольшими силами нанести эффективные и ассимметричные удары по Азербайджану, не входя в прямую гонку вооружений с богатым нефтедолларами Баку, что может истощить военный бюджет Армении, передает слова министра армянское издание.

В унисон угрозам министра звучат слова генерала Тер-Тадевосяна, которого можно назвать родоначальником идеи подрыва азербайджанской энергетической инфраструктуры.

"Азербайджан сидит на нефтяных бочках, на каждом гектаре размещены нефтяные вышки, мы можем нанести удар "Искандером"", - сказал "Арменианрепорт" известный своими неадекватными идеями генерал. Правда, при этом он, словно опомнившись, добавил, что Армения не сможет атаковать только армией и своими ресурсами, и тут должна работать дипломатия. А она у Армении никуда не годится.

Заметим, что даже одиозный генерал в последнее время начал понимать всю неразумность и даже опасность для Армении подобных угроз. Хотя еще совсем недавно с удовольствием рассуждал о "большой взрывоопасности" Азербайджана и обещал взорвать нашу страну, если что, за двадцать минут.

Теперь очередь делать "взрывоопасные" заявления дошла до официальных лиц Армении.

По-моему, Тонояну не хватает популярности, сказал, комментируя Day.Az угрозы главы армянского МО, наш постоянный комментатор, военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Рамалданов отметил, что некомпетентный в военных вопросах Тоноян временами выдергивает из специальной терминологии специфические словосочетания и пытается ими оперировать.

"Агрессор он и есть агрессор, оккупант он и есть оккупант. Вместо того, чтобы увести вопрос в более миролюбивое русло, Тоноян только усугубляет ситуацию, пытаясь играть на публику. Прошу прощения за такое сравнение, но он ведет себя как индюк, который хочет привлечь самку. А причина в том, что министру обороны просто нечем крыть. Армянская армия ничто по сравнению с Вооруженными Силами Азербайджана. Отсюда и попытки пугать нас ударами по нефтепроводам.

Тоноян считает, что живет в каком-то параллельном мире, недосягаемом для нашей армии. В отличие от него, будем рассуждать здраво.

Во-первых, эти энергетические проекты - международные. Угрозы из Еревана затрагивают интересы не только Азербайджана, но и всех, кто участвует в наших проектах. Глава МО Армении настолько близорук в своем деле, что не может отличить трубопровод городского масштаба от трансрегиональных мегапроектов, в которых участвуют крупные государства. Не буду вдаваться в подробности, но могу заверить, что все нефтегазопроводы защищаются особым образом специальными силами, которые созданы для охраны их безопасности. И это не только подразделения Минобороны.

Во-вторых, Тоноян, по всей видимости, не задумывается о тех объектах в Армении, которые могут снести его страну, если наши ВС примут ответные меры. Все понимают, о чем речь. Неужели он думает, что в Баку не знают, с кем соседствуют, что Азербайджан не предусмотрел возможное развитие событий на случай диверсии и перехода войны в активную фазу?

И в-третьих, трубопроводы проходят вблизи государственной границы между Азербайджаном и Арменией, а не около линии соприкосновения. Азербайджан не нацелен на территорию Армении, а готовится освободить свои, оккупированные ею территории, восстановить свою целостность. Мы говорим о боевых действиях в пределах зоны карабахского конфликта, а из Еревана грозят территориям вне линии соприкосновения", - сказал военный эксперт.

По мнению Рамалданова, популистские заявления Давида Тонояна нацелены на внутреннюю аудиторию. Тоноян - из тех, кто не может жить без популярности. "Думаю, ему лучше выступать с подобными идеями перед школьниками или на тусовках. А на серьезную аудиторию это не тянет", - сказал полковник запаса.

В заключение хотелось бы подчеркнуть один очень важный момент, вытекающий из угроз главы МО Армении, в последнее время звучащих все чаще и все более открыто. Похоже, после провала планов по изменению формата переговоров по урегулированию карабахского конфликта, в Ереване перестали придавать большое значение вуалированию своей роли в качестве агрессора. Не жалкие оправдания Никола Пашиняна перед согражданами за свои провалы имеют значение, не их слышат за пределами Армении. За пределами Армении слышат вот такие вот угрозы, затрагивающие глобальные интересы.

И если Пашинян еще не окончательно деградировал как политик после прихода к власти, он должен дать своему министру обороны по губам. Но что-то подсказывает, что как и в предыдущий раз на вопрос журналистов, разделяет ли он точку зрения Тонояна, Никол ответит утвердительно.

Зульфугар Ибрагимов