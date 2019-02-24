20 февраля в Баку с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева прошло пятое заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

В мероприятии принимали участие министры энергетики и представители различных структур стран-участниц Южного газового коридора, а также комиссар Европейской комиссии по бюджету и человеческим ресурсам, действующий сопредседатель Консультативного совета Гюнтер Эттингер. Одним словом, встреча была очень представительной и полезной, так как участникам проекта есть о чем поговорить.

"Южный газовый коридор" - это проект, который положит конец опасениям Европы относительно своей энергетической безопасности. По нему пойдет партнерам азербайджанский газ, а также ожидается прокачка туркменского и казахстанского газа. 29 мая 2018 года в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир прошла церемония открытия TANAP. Реализация другой составляющей грандиозного газового коридора - проекта Трансадриатического трубопровода (TAP) - почти завершена.

Если для участников проекта и партнеров Азербайджана в регионе это хорошие новости, то для Армении - раздражитель, возбуждающий агрессию.

Американцы хотят прибрать к рукам европейский газовый рынок и потому поддерживают "ненужный Европе" Южный газовый коридор. К такому выводу подводит своих читателей "Спутник-Армения", реагируя на заседание Консультативного совета в Баку.

На самом деле, убеждает издание, это вовсе не европейцам нужна труба, а американцам, которые таким способом хотят насолить России и при этом не учитывают фактор наличия карабахского конфликта.

Вот на последнем и остановимся.

"...дойдет ли туркменский газ по дну Каспия, через Азербайджан, Грузию и Турцию до заказчика по узкому горлышку карабахского конфликта?.. Ведь европейцы великолепно знают цену каждой копейки, инвестированной в такие крупные проекты, как 300-километровая ветка газопровода по дну Каспия. Так рискнут ли они такими суммами, осознавая, что туркменский газ будет проходить через настолько взрывоопасный регион, каким сегодня является Южный Кавказ? Тем более, что газопровод TANAP (через который азербайджанский газ сегодня поставляется в Турцию), проходит всего лишь в нескольких километрах от линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил. То есть натурально на расстоянии вытянутой руки", - пишет издание.

Автор анализа уверен, что крупных инвестиций от Европы в проект ждать не стоит, особенно после апрельских боев, которые проходили в 30 километрах от газопровода.

Безопасность международных трубопроводов Азербайджан на своей территории (не только на своей) блюдет на высоком уровне. И если все-таки ситуация обострится, эти меры будут утроены. Кроме того, 30 километров - это не 3 километра, чтобы считать, что до трубы "рукой подать", и между линией соприкосновения и маршрутом газопровода находятся очень хорошо укрепленные азербайджанские позиции, через которые армянским подразделениям не перебраться.

Что может угрожать расположенным в нескольких десятках километров от фронта международным трубопроводам в случае возобновления боевых действий? Конечно - Армения. Это главная угроза трансрегиональным проектам, и ее представители этого и не скрывают, при случае напоминая, что труба, мол, близко, и если завтра война...

Это откровенный шантаж, к которому армянская сторона прибегает уже не первый год. Адресован он, в первую очередь, западным партнерам Азербайджана, которые должны иметь в виду, что в случае войны ВС Армении направят ракеты на их инвестиции. О чем и говорит завуалированно обозреватель "Спутника". И тут нельзя не согласиться - для ракетного удара 30 километров, конечно же, ничто.

"Я не раз говорил, что надо бить по нефтрепромыслам. Наша дипломатия слаба, стратегических партнеров мало. А те, что есть, говорят, будто мы притесняем "бедных" азербайджанцев. Нужно нанести удар по Баку, и это должна сделать не Армения, а Нагорный Карабах. Это оружие есть, и в случае его использования от Баку ничего не останется", - говорил в свое время одиозный генерал Аркадий Тер-Тадевосян по кличке Командос.

А после апрельских боев, которые, как известно, стали крупным поражением армянской армии, в Ереване, в Национальной академии наук РА прошел семинар, участники которого, исходя завистью и злобой, обсуждали "безопасную динамику на Южном Кавказе в условиях низких цен на нефть".

Примечательно, что армянские академики, эксперты и политологи обсуждали на своем сомнительном семинаре, как писал Первый Информационный, "вопрос вероятности случаев, в которых Армения решится нанести удар по азербайджанским нефте- и газопроводам, и какова будет позиция ВР в данном вопросе, а также какое влияние это будет иметь на отношения Армении с Британией и Западом". В частности, выступивший политолог Арам Терзян заявил, что "удары по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан и газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум станут предпоследними патронами Армении перед тем, как признать независимость "Арцаха"".

То есть удары по международным нефтегазопроводам обсуждаются в Ереване на официальном, академическом уровне. "Спутник" просто еще раз напомнил про это, намекнул на наличие угрозы от Армении и предупредил Запад не вкладываться в столь "рискованное" предприятие.

Намеки могли и не быть такими тонкими. Думается, в Европе и в поддерживающих ЮГК и прочие азербайджанские энергетические проекты США рассматривают эту угрозу от Армении и без гласного шантажа из Еревана. В Армении могут только подумать нажать заветную кнопочку, а в соответствующих структурах на Западе уже будут об этом знать. И это прекрасно понимают наши соседи.

И напоследок об инвестициях. Предрекая "инвестиционный голод" проекту, армянские аналитики упускают из виду фактор самого Азербайджана.

Как сообщают азербайджанские СМИ, ЗАО "Южный газовый коридор" планирует инвестировать в текущем году порядка 900 миллионов долларов в соответствующие сегменты "Южного газового коридора".

По итогам 2018 года ЗАО "Южный газовый коридор" инвестировало в сегменты мегапроекта "Южный газовый коридор" (согласно соответствующим финансовым обязательствам) 9,6 миллиарда долларов США. При этом инвестиции компании за 2018 год составили около одного миллиарда долларов США.

Армянским аналитикам и шантажистам лучше побеспокоиться о собственных проблемах. Например, о том откуда взять хотя бы пару миллиардов на завершение локального проекта автодороги, упорно именуемой армянской стороной "Север-Юг". А также крепко подумать над тем, почему тот же Запад отказывает Еревану в этой паре миллиардов, хотя от нее до линии фронта... в общем, очень далеко.

Зульфугар Ибрагимов