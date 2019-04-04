Начался новый этап в реализации проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве энергетики Азербайджана, об этом сказал замминистра энергетики страны Эльнур Солтанов, выступая на состоявшейся второго апреля встрече министров энергетики стран программы "Восточного партнерства" в Бухаресте (Румыния), передает Day.Az.

Солтанов отметил, что проект Трансадриатического трубопровода (TAP), который является конечным элементом "Южного газового коридора", завершен на более чем 85 процентов и транспортировка газа в рамках второй стадии разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" через Италию в Европу начнется с 2020 года.

Замминистра особо подчеркнул, что с запуском проекта "Шах Дениз-2", объемы экспорта природного газа в Турцию начали расти с лета 2018 года и этот процесс продолжится.

"Растущие объемы газа, которые будет экспортированы в Турцию и в будущем в Европу, дают возможность пропорциональному росту объёмов газа, полученных Грузией через Южно-Кавказский газопровод в качестве комиссии, и тем самым увеличит вклад Азербайджана в энергобезопасность Грузии", - сказал Солтанов.

Замминистра также отметил значимость продолжения сотрудничества между странами ЕС и "Восточного партнерства" по диверсификации источников и маршрутов поставок энергоресурсов.

Замминистра далее рассказал о сотрудничестве между Азербайджаном, Турцией и Грузией в сфере электроэнергетики. Он довел до внимания участников встречи, что ограничение сотрудничества в этой сфере в регионе Южного Кавказа сотрудничеством между Азербайджаном и Грузией связано с оккупацией азербайджанских земель.

Еврокомиссия высоко оценила успехи Азербайджана в реализации проекта "Южный газовый коридор" и отметила важность сотрудничества между странами ЕС и "Восточного партнерства" для ускорения и диверсификации шагов в этом направлении, сказали в министерстве.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шахдениз-2".

Основными компонентами проекта являются: "Шахдениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.