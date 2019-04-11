В последнее время становится все более очевидным, что нагорно-карабахский конфликт близится к завершающей стадии. И она будет не в пользу Еревана.

Такого мнения придерживается известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов.

Как отметил эксперт в беседе с Day.Az, не стоит придавать особое значение новым лозунгам современных армянских политиков. В Ереване наступила эпоха ничем не обоснованного бреда. Будь то заявление министра обороны Давида Тонояна о том, что Армения готова к завоеванию новых земель, будь то заявление премьер-министра Никола Пашиняна о принуждении Баку к миру.

"В последнее время становится все более очевидным, что карабахский конфликт близится к своему завершению, и его разрешение будет не в пользу Еревана. Как России, так и Западу уже давно надоели стенания "обиженных и обездоленных" армянских националистов, пытающихся удержать любыми путями азербайджанские земли.

По всем признакам, международными акторами делаются попытки ускорить процесс возврата территорий. И если, как может показаться из Баку, процесс идет недостаточно быстро, то это только потому, что такие решения принимаются с учетом мнения всех игроков, и только после все заинтересованные стороны приходят к компромиссу. Вот только Армении в этом раскладе интересов, на мой взгляд, уже нет места. Не сумев за годы независимости самоорганизоваться, Армения совершает раз за разом колоссальные просчеты, которые ведут ее к распаду и потере самостоятельности", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева