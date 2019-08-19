Недавний неожиданный визит в Армению главы Совбеза России Николая Патрушева вызвал подозрения, что далеко не все у Еревана с Москвой идет хорошо. Патрушева в Армении не ждали, а встреча его с армянским коллегой должна была состояться позднее и совсем на другой площадке.

Но Патрушев приехал. Визит говорит о повышенном интересе, но в негативном смысле этого слова. Оставившая на самотек события в Армении Москва вдруг решила заняться ими вплотную. Почему?

Ответом на этот вопрос может послужить статья, опубликованная накануне в Регнум.

Статья огромна. Автор, Арташес Гегемян припомнил Николу Пашиняну все. По пунктам. Но устами Гегемяна явно глаголет Москва, которая достаточно долго хранила относительное молчание и демонстрировала относительное терпение ко всему, что вытворял "революционный" премьер Армении.

Поводом для выступления Регнума, по всей видимости, послужила статья на пропашиняновском сайте 1in. В ней раскрывался не сразу бросающийся в глаза подтекст выступления Никола Пашиняна в оккупированном Карабахе, фактически указывалось, что Никол сделал свои провокационные заявления с целью шантажировать Москву и поставить ее перед выбором: либо Армения, либо альянс с Турцией и Азербайджаном. То есть Пашинян бросил вызов России таким вот оригинальным способом, поставив безопасность в регионе на край.

Хотя некоторые российские аналитики пытаются отрицать, что выступление премьер-министра Армении на митинге в Ханкенди было очень серьезно воспринято в Москве, думается, что это далеко не так. Визит Патрушева тому подтверждение.

Регнум - издание хоть и проармянское, но все же российское, и не удивительно, что откровения Пашиняна в Карабахе с самого начала комментируются его обозревателями негативно.

Много лет, конечно же, не без согласования с российской стороной и другими посредниками, Армения усиленно продвигала тему "независимости" оккупированных территорий. Выступление Пашиняна в Ханкенди прозвучало диссонансом с тем, что выдвигалось Ереваном как условие для мирных переговоров до сих пор. И сделал это армянский премьер явно, не посоветовавшись с Москвой. Точнее - проигнорировав ее.

С кем советовался Никол и советовался ли - вопрос спорный. Регнум ищет кукловода за океаном, но дело в том, что этот политик уже не раз отмечался неожиданными и недальновидными действиями на карабахском направлении. Не менее необдуманны его действия и во внутренней политике, но это пусть беспокоит самих армян. Для нас же интереснее то, что вышло на поверхность 5 августа. Армения впервые открыто признала себя оккупантом и предъявила претензии на азербайджанские земли. Нет никаких сомнений, что этот финт вызвал большое недоумение у стратегического союзника Еревана, потому что "миацум" открывает прямую дорогу к войне, что Москве совершенно не нужно.

Вспомним, что для того, чтобы сильнее прижать "человека Москвы" Роберта Кочаряна, Пашинян даже решился вытащить на свет дискредитирующую "освободительное движение" правду о событиях 1 марта 2008 года. Новые власти организовали утечку следственных материалов в британскую ВВС, и вся Армения узнала то, что до сих пор упорно скрывали от армян. Оказывается, в людей в Ереване стреляли отборные подразделения из Карабаха, которыми руководили "герои" карабахской войны. Сколько бы теперь не находилось якобы опровержений этого факта, правда уже всплыла на поверхность и еще более усилила противоречия между "двумя армянскими народами", как называют в последнее время в ереванских СМИ выходцев из Армении и Карабаха. Смешнее определения не придумать - "два армянских народа".

Да, давление на карабахского преступника Кочаряна - немаловажный фактор в ухудшении отношений между Москвой и Ереваном. Но причиной, заставившей Николая Патрушева приехать в Ереван, думается, был не Кочарян, а именно попытка форпоста в лице Пашиняна самостоятельно изменить ситуацию в карабахском урегулировании. Не секрет, что статус-кво нужен не только Армении: в нем заинтересованы и страны-посредницы. Точнее - все они были заинтересованы до последнего времени. Ныне, в условиях усилившегося давления Вашингтона на Москву, Штатам вспышка на южных границах России может быть даже интересна. Это, конечно, только предположение, однако с этой точки зрения беспокойство российской стороны по поводу провокационных заявлений в Ханкенди понять можно.

Кстати, не только сторонние наблюдатели в ужасе от провокационного популизма Никола Пашиняна. В самой Армении аналитическая мысль после 5 августа находится в состоянии тихого ужаса. Никто, конечно, не думает, что Азербайджан, услышав слово "миацум", мгновенно перейдет в наступление, но всем понятно, что наша страна больше не связана мирными переговорами, от которых Ереван по сути отказался. Перед азербайджанской армией больше нет препятствий для осуществления антитеррористической операции в Карабахе, коими служили международные обязательства страны в рамках ведущегося четверть века в интересах оккупантов переговорного процесса.

Никол ради собственного пиара не только сделал военный путь урегулирования конфликта единственно доступным. Он также подставил своего стратегического союзника и заступника. Проще говоря, "революционный" премьер вздумал вести игру сразу на нескольких фронтах и переиграть Москву.

Согласитесь, звучит не менее забавно, чем "два армянских народа"...

Зульфугар Ибрагимов