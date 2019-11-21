Формат переговоров по нагорно-карабахскому конфликту должны определять стороны переговоров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Заявление стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ неоднократно указывало, что план мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта должен предусматривать право всех, хочу подчеркнуть - всех беженцев и перемещенных лиц вернуться в места своего прежнего проживания. Что касается переговорного формата, то это, конечно, вопрос к сторонам, которые должны определять и согласовывать состав участников. Сейчас переговорный процесс, как вы знаете, находится на уровне руководства Азербайджана и Армении и, если будут достигнуты соответствующие договоренности между двумя столицами, двумя государствами, мы со своей стороны эти договоренности поддержим. Еще раз - речь идет о тех договоренностях, которые будут достигнуты между двумя государствами", - сказала она.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.