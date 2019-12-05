Первым шагом в урегулировании нагорно-карабахского конфликта должна стать ликвидация его основных последствий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе (Словакия) сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Он рассказал о состоявшейся вчера встречи с главой МИД Армении при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Вчера около трех с половиной часов длилась встреча с моим армянским коллегой. Это были довольно жесткие переговоры. К сожалению, перед нами все еще остаются нерешенные проблемы. То, что мы обсуждали с Минской группой ОБСЕ - это поэтапный подход к урегулированию конфликта. Разумеется, первым шагом должна стать ликвидация основных последствий конфликта, то есть обеспечение незамедлительного, абсолютного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил из нагорно-карабахского региона и других оккупированных территорий Азербайджана, как это зафиксировано в четырех резолюциях Совета Безопасности ООН", - сказал Мамедьяров.

Отметим, что сегодня в столице Словакии Братиславе открылось 26-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

В заседании участвуют более 40 глав МИД стран-членов ОБСЕ. Оно проходит под девизом "Во имя людей, диалога и стабильности".

Главы МИД стран-членов ОБСЕ и стран-партнеров, другие представители государств и правительств обсуждают вопросы безопасности в Европе и других регионах мира и существующие проблемы.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.