20 февраля в рамках визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Квиринальским дворцом в Риме.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется