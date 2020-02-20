https://news.day.az/politics/1204917.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Квиринальским дворцом в Риме - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Квиринальским дворцом в Риме - ФОТО
20 февраля в рамках визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Квиринальским дворцом в Риме.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре