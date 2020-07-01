Дашнаки развернули масштабную пропаганду в России

"Комитеты и офисы "Ай дата" АРФ Дашнакцутюн являются второй армией и всегда будут служить надежной опорой и тылом Вооруженных сил Армении и "Армии обороны Карабаха" (на оккупированных территориях Азербайджана - авт).

Интервью представителя Бюро АРФД Акопа Тер-Хачатуряна с такого рода высказываниями до сих пор висит на сайте преступной газеты армян России, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Мы уже предупреждали, что это провокационное издание выполняет пропагандистские цели радикального крыла политического армянства. В том числе "Ай дата" АРФ Дашнакцутюн.

Армянская революционная федерация (АРФ) Дашнакцутюн - армянская националистическая партия, действует во всех государствах, где есть армянская диаспора.

Программа партии ставила задачу развернуть политическую деятельность в "Западной Армении" (так они называют юридические земли Турции - авт) и путём вооруженных выступлений, террористических актов создать автономное государство в пределах Турции.

В программе партии в частности,говорится:"Цель. Создание автономного, а в идеале - независимого армянского государства на территории Западной (Турецкой) Армении с помощью вооружённой силы". В качестве средств борьбы указывается "подвергать террору представителей власти, изменников, предателей, разработать каналы отправки людей и оружия на родину (из России и Ирана); разорять и разрушать правительственные учреждения".

То есть, армянство намерено использовать ресурсы и оружие из России и Ирана с целью захвата других территорий. В случае с Азербайджаном они уже этот опыт эффективно использовали. Главным требованием партии в настоящий момент является создание государства "великая Армения" на территориях других соседних государств.

АРФД организовала постоянно действующие офисы Ай Дата (Армянский вопрос) в Ереване, Вашингтоне, Москве, Брюсселе и Бейруте. Дашнаки прекрасно приспосабливаются к местной специфике, но в решении общеармянских вопросов действуют в едином ключе. На счету этой организации сотни преступлений и террористических актов.

И вот газета армян России представляет им свою платформу, чтобы оттуда армянские дашнаки вели информационную войну со странами, с которыми Россия поддерживает конструктивное партнерство. С помощью таких изданий широкой аудитории внушаются ложные посылы, например, Армения - эта страна - агрессор, захватившая территории соседнего государства, преподносится, как страна, "подвергшаяся агресии", а страна (Азербайджан), 20% территории которого захватила Армения, преподносится как "агрессор". Такова подлая "армянская правда".

Для России самая большая проблема в том, что армянство не намерено останавливаться на захвате азербайджанских территорий. Следующая их цель - территории Турции ("Западная Армения") и Грузии (Самцхе-Джавахети). А чтобы захватить эти территории, армянство опять рассчитывает использовать ресурсы России. Соответственно, Россия должна втянуться в конфликт с региональными странами в интересах Армении. Однако воспрявшее армянство позже собирается юридически оформить в счет "великой Армении" еще и южные территории России и Абхазию ("северная Армения"), прорубив себе так называемый армянский "Черноморский коридор".

Дашнаки на страницах российских армянских изданий открыто публикуют свои программные речи по сути преступного характера, обозначив четыре направления продвижения к созданию своего государства::

1) "Первое направление связано с поддержкой Армении с точки зрения повышения международного имиджа страны и становления государственности, а также содействие Карабаху с точки зрения урегулирования конфликта на основе принципа самоопределения и широкого признания "НКР" (кавычки наши - авт).

2) "Второе направление связано с признанием "геноцида армян" (кавычки наши - авт) по всему миру, в том числе Турцией. Данная работа ведется и будет вестись специальными комитетами".

3) "Третьим направлением деятельности должно стать содействие обеспечению прав армян, проживающих на "исконно армянских землях" (кавычки наши - авт), в том числе в Турции, Джавахке (Грузия - авт) и других местах ( то есть, еще и юг России, но пока армянство не решается всерьез злить Россию - авт), в том числе по части сохранения национальной идентичности".

4) "Четвертым важным направлением является работа по включению армянской молодежи в работы международных структур, активное лоббирование по вышеуказанным направлениям", - отметил Тер-Хачатурян.

Что касается последнего пункта, то gradator неоднократно обращает на это внимание в своих публикациях:

https://gradator.ru/news/russia/2838.html

https://gradator.ru/news/analytics/2778.html

Учитывая, что многие российские СМИ и новостные агрегаторы находятся под контролем армянского этноса, в российском сегменте сети продолжается распространение армянских материалов опасного характера.

Например, армянские тезисы следующего характера: "В кругах армянской общественно-политической жизни XIX века были деятели, которые понимали сущность русской имперской политики. Поэтому они не связывали вопрос освобождения Армении с Россией, которая собиралась заселять армянские земли казаками (прямое указание на то, что Кубань - "исконные армянские земли" - авт.) Одним из них был Мкртич Португалян.

Мкртич Португалян, 1895 год: "Если турки и курды раздирают тело армян, то Россия искажает душу".

"Надежда на то, что Россия освободит Западную Армению - большая наивность".

"В когтях у России удушаются миллионы армян, и как в таких условиях они должны освободить западное армянство".

Как нам представляется, это Россия удушается в руках миллионов армян, припеваючи живущих в России. А что касается приказа в адрес России "освободить западное армянство" - это значит пойти войной на Турцию с целью оказания содействия армянству в создании "великой Армении". Армянская диаспора России внимательно следит и помогает в реализации этого процесса.