Президент Ильхам Алиев о газификации сел: Если это делает государство, то чем же занимается Государственная нефтяная компания

Если это делает государство, то чем же занимается Государственная нефтяная компания.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заключительной речи во время совещания в видеоформате в связи с принятыми в Азербайджане мерами в области борьбы с коронавирусом и социально-экономической ситуацией.

"Социальная поддержка будет продолжаться и впредь. Еще раз хочу сказать, что наша основная цель в связи с этим заболеванием - здоровье людей. Такое же значение имеет социальное положение людей, и мы обеспечиваем это. Вслед за этим по значимости идут наше экономическое положение, экономическое развитие, устойчивость экономики и поддержка, оказываемая бизнес-кругам, подготовка к постпандемическому периоду. Хотя никто не может сказать, когда начнется постпандемический период. Вообще, считаю, что сегодня никто не осмелится давать прогнозы. Во всяком случае, мы должны быть готовы и к этому. Начинающие действовать бизнес-сферы, учитывая поддержку государства, должны строить свои планы на будущее так, чтобы оживление в общей экономике страны произошло как можно раньше. Еще раз хочу отметить, что у нас есть потери в этой области", - сказал глава государства.

По его словам, они могли быть еще более широкомасштабными.

"За шесть месяцев спад в нашей экономике составил всего 2,7 процента. Здесь также сыграло роль и падение цен на нефть. В то же время сыграли свою роль обязательства, принятые нами в рамках ОПЕК+, так как мы сократили добычу. Сегодня экономический спад в некоторых развитых странах составляет 10,14, 20 процентов и больше. Конечно, по сравнению с этими странами у нас ситуация лучше. Тем не менее, наше экономическое развитие должно быть обеспечено. Считаю, что работа, которая будет проделана до конца года, в частности, работа, связанная с предпринимательством, а также предстоящие шаги в области управления государственными компаниями должны обеспечить экономическое оживление и снизить потери. Потери в государственных компаниях достаточно большие. Посмотрите, потери газа у нас, хотя в последнее время и сократились, но все равно находятся на невыносимом уровне. Потери воды. Я провел специальное совещание, посвященное этим вопросам, был принят и уже исполняется План мероприятий. Однако потери находятся на уровне 40-50 процентов. Конечно, нас беспокоят и потери в линиях электропередач", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что несмотря на то, что в последнее время в эту сферу вложены крупные средства, создана современная инфраструктура, потери все еще имеются.

"Но если имеются потери в частном секторе, то субъект частного сектора становится банкротом, сворачивает свой бизнес, и никто не приходит ему на помощь. А государственные компании привыкли к тому, что все их просчеты, все потери будут покрываться государством. В нашей стране даже газификация проводится за счет государственного бюджета. При том, что это непосредственная обязанность Государственной нефтяной компании. В бюджете на этот год мы предусматриваем 100 миллионов манатов на газификацию сел. Хорошо, если это делает государство, то чем же занимается Государственная нефтяная компания. Ведь это непосредственно ее дело, ее обязанность", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, во всех остальных государственных компаниях ситуация такая же, либо хуже, либо чуть лучше.

"Но факт в том, что если государственные компании не будут работать на основе нормального корпоративного управления, то мы постоянно будем сталкиваться с этими проблемами. Терпеть такое положение после этого нельзя. Считаю, что эффективность государственных компаний не равнозначна выделяемым им средствам. Столько средств выделено, результаты должны были быть более высокими. Но этого нет, так как они, в первую очередь, абсолютно уверены, что государство всегда будет брать на себя все их проблемы, будет брать на себя взятые ими и непогашенные кредиты, предоставлять им субсидии, и, таким образом, у них возникла успокоенность", - добавил глава государства.