Два вопроса антинациональному совету: Где вы были во время войны, и почему оправдываете в Азербайджане тех, кого в США называете террористами?

"Нынешние руководители этого антинационального совета, где вы находились в период войны?"

Этот вопрос, заданный Президентом Ильхамом Алиевым на совещании по итогам 2020 года, вероятно, имел обратный эффект в лагере радикальной оппозиции. Вопрос является настолько уместным и четким, что звон в ушах радикалов до сих пор не дает им покоя. Поэтому глава государства сам ответил - "Бежали и скрылись. Они и сейчас бегут и прячутся"!

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Лето 2013 года. Приближались президентские выборы. Радикалам нужно было что-то придумать, в какой-то форме добавить "ажиотажа". После долгих раздумий "Что сделать, как же быть?" из 3-4 радикально настроенных "гениев" образовали орган под названием "Национальный совет". Мало того, что эти люди до сих пор не могут понять, что такое республика, так еще, скопировали название организации из Национального совета Народного фронта, которая была в АДР. Затем им пришла другая "гениальная" мысль - необходимо поставить "интеллектуала" во главе этой организации, пусть и формально, главное привлечь внимание 5-10 человек. Микрофон был передан Джамилю Гасанлы, но главарем все же стал Али Керимли. Банда, думали, расширилась. С самого начала целью так называемого "нацсовета" было спровоцировать выборы, бойкотировать их и, по их собственным словам, "унизить власть"... К сожалению, у этой 27-летней оппозиционной банды больше не было целей и задач. Они смотрели на избирательный процесс и политическую борьбу как на место для кормешки. Они жили по принципу: "чем больше наших черных голосов слышно из Европы и Америки, тем больше нам платят". Результат? - Пустота, стыд, высокомерие и, наконец, одиночество...

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Теперь давайте поговорим об Отечественной войне. Более 50 политических партий поддержали Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, встав рядом с ним во имя освобождения земель Азербайджана от тридцатилетней армянской оккупации и Победы.

Действительно, глава государства задал очень уместный вопрос. Где были все эти радикалы? Не является ли их отсутствие в таком важном национальном вопросе, как освобождение Карабаха, еще одним доказательством предательства и продажности?

Хорошо, Джамиль Гасанли, которого они считают интеллектуалом, оказался мошенником, используя имя и положение, обманул всех и сбежал в США ради роскошной жизни, но ведь Али Керимли-то был в Баку.

А чем был занят Тофиг Ягублу - правая рука Керимли?

Опять в тюрьме за мошенничество? У вас также был герой по имени Фуад. Судя по всему, он тоже еще не оправился от позорного семейного скандала. Почему вы хотя бы раз в жизни, с возвращением Карабаха, не обрадовались радости азербайджанского народа, не обратили на него внимания. Напротив, вы вновь решили пойти по гнусному и коварному пути, вставляли палки в колеса, вели компанию против нашей армии...

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Одно и то же преступление считается террором в США и "безобидным делом" в Азербайджане.

Политические процессы происходят таким образом, что радикальные элементы каждый раз обнажают себя. Недавние события в США - яркий тому пример. Те, кто всегда был примером американской демократии в азербайджанском обществе, теперь умалчивают об антидемократических событиях, происходящих в Соединенных Штатах.

Простой пример: на Конгресс США было совершено нападение, пять человек были убиты полицией, некоторые получили ранения. Президент США Байден говорит, что это был терроризм, участники - террористы, а случившееся - восстание.

Теперь вопрос - чем являлось нападение на парламент Азербайджана 14 июля? Почему же тогда официальный Вашингтон и его приспешники заняли иную позицию? Получается, когда то же самое происходит в Вашингтоне - террор и восстание, а в Азербайджане - воля народа или давление правительства?! Жестокость полиции в Вашингтоне, гибель 5 человек - это демократия, а арест вандалов в Азербайджане - антидемократизм? Почему антинародный совет, который тогда кричал, теперь сидит с набитым ртом? Не комментирует эти события? Вместо этого он пытается очернить историческую победу Азербайджана.

Конечно, есть много вопросов и один ответ, и все дело в политических манипуляциях. Сорос и его окружение, проармянские круги, которые годами направляли и финансировали остатки 5-й колонны в Азербайджане ради своих целей.

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Чего еще от них можно ожидать?

Ранее главари этого антинационального совета приводили Никола Пашиняна в качестве примера. "Смотрите, Пашинян - демократ, Пашинян - новатор, Пашинян - чистый человек".

Это их слова. А теперь спросите армянский народ, что они думают об этом новаторском демократе?

Народный фронт Азербайджана и его остатки, которые сейчас сосредоточены в антинациональном совете, фактически бежали и отдали Карабах во время первой войны. Мы не забыли эту дату, и молодое поколение должно знать. Идет война, гибнут люди, президент, Верховный главнокомандующий бежит и прячется в горном селе. Убегает, едет в Нахчыванскую Автономную Республику. Что же это, если не побег? Точно также во время второй войны поступили, те, кто возглавляет этот антинациональный совет. Вопрос Президента Ильхама Алиев "Нынешние руководители этого антинационального совета, где вы находились в период войны?" является ответом на все вопросы.