Президент Ильхам Алиев: В результате отстранения Гейдара Алиева от всех должностей, армяне получили шанс

Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт не находил решения на протяжении тридцати лет. Но наши проблемы начались еще до того, точнее, в 1987 году. Потому что в результате отстранения Гейдара Алиева в 1987 году от всех должностей, в том числе должности члена Политбюро, армяне получили шанс и воспользовались им.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с награжденными военнослужащими после ознакомления с Парком военных трофеев.

"Не прошло и двух недель после отставки Гейдара Алиева, как один из армянских националистов - советник и правая рука Горбачева Аганбегян, находясь во Франции, еще в 1987 году в интервью одной из французских газет сказал, что Нагорный Карабах должен быть присоединен к Армении. При Гейдаре Алиеве они никогда бы не могли осмелиться на такое. Поэтому основной целью мирового армянства являлся Гейдар Алиев, потому что они знали, пока он находится на должности, он никогда не позволит армянскому национализму поднять голову. Так же, как в период его руководства Азербайджаном в 1970-1980-х годах все сепаратистские тенденции пресекались на месте. Взгляните сейчас на историю, словно ничего не изменилось. Советский гражданин, считающий себя академиком, выступает во Франции с таким заявлением, и уже вбрасывается эта тема. Мы хорошо помним, какие процессы произошли после этого. Фактически Нагорный Карабах отделили от Азербайджана. Был создан Комитет особого управления. Направили человека из Москвы. Он был настроен исключительно проармянски. Фактически наши проблемы начались с того времени. В то время против Азербайджана проводилась грязная информационная кампания. Старшее поколение хорошо помнит все это", - сказал глава государства.