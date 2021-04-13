Президент Ильхам Алиев: Мы не можем наладить взаимодействие в одностороннем порядке

Я считаю, что нам нужно быть более активными, здесь и в Ереване, стараться наводить мосты. Конечно, если Армения этого хочет.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на конференции под названием "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество", сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Трудно предсказать, как армяне и азербайджанцы будут взаимодействовать в будущем. Думаю, это будет во многом зависеть от воли и политической мудрости политиков. Я считаю, что нам нужно быть более активными, здесь и в Ереване, стараться наводить мосты. Конечно, если этого хочет Армения. Мы не знаем, каковы их намерения. Они никогда не вдавались в подробности. Я уже несколько раз давал понять, что мы считаем, что страница конфликта перевернута. Я уже говорил несколько раз о возможном мирном соглашении с Арменией. Это наши планы. Но никаких сообщений подобного рода с армянской стороны у нас нет. Поэтому мы не можем установить это взаимодействие в одностороннем порядке. Наша позиция ясна - мы к этому готовы. Это будет непросто", - сказал глава государства.

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