Деятелям искусства предоставлены премии Президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение "О предоставлении деятелям искусства Азербайджана премий Президента Азербайджанской Республики".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полной версией распоряжения можно ознакомиться по ссылке.