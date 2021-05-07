https://news.day.az/politics/1340959.html Деятелям искусства предоставлены премии Президента Азербайджана - СПИСОК
Деятелям искусства предоставлены премии Президента Азербайджана - СПИСОК
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение "О предоставлении деятелям искусства Азербайджана премий Президента Азербайджанской Республики".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полной версией распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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