Сергей Лавров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева

11 мая находящийся с визитом в Азербайджанской Республике министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров почтил в Аллее почетного захоронения память общенационального лидера, архитектора и созидателя нашего современного независимого государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, была также почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.