https://news.day.az/politics/1341921.html Сергей Лавров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Сергей Лавров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
11 мая находящийся с визитом в Азербайджанской Республике министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров почтил в Аллее почетного захоронения память общенационального лидера, архитектора и созидателя нашего современного независимого государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, была также почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.
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