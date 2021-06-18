Телеканал "Царьград" на подработке у армянской диаспоры

Медиа ресурс Царьград попал в сферу манипулирования армянской диаспоры. А выражаясь на обывательском уровне, создается устойчивое впечатление, что элементарно прикормлен и оформлен, как штатная единица проармянского информационного влияния в России.

Как передает Day.Az, на это уже неоднократно обращало внимание российское издание Gradator.Ru.

"Фото к статье мы взяли с этого ресурса, разместившего расследование о принципах работы данного издания.

За последнее время мы не раз отмечали факты выброса провокаций на этом ресурсе, заказанных армянской диаспорой. Например, расследование данного вопроса в одном из последних наших материалов "Армянские еретики против православия".

Армянские пропагандисты частично прибрали к рукам этот медиаресурс (Царьград), соотносящийся с условными представителями церкви, с той целью, чтобы проталкивать свои интересы под лозунгом "христианской борьбы с иноверцами". Хотя кому на пользу межрелигиозные распри в поликонфессиональной России, тем более в 21 веке? Понятно, что это очередные армянские политические увертюры", - пишет издание.

Автор статьи отмечает, что армянская диаспора России через СМИ достаточно долго работала на продвижение в российском информационном пространстве ложных установок о якобы межконфессиональном характере конфликта в Карабахе, чтобы втравить Россию в чужую войну. Однако все эти провокации провалились за отсутствием реальной основы и при постепенном отрезвлении российского общества от армянских мифов и вранья.

Сейчас у армянских пропагандистов в России новые подходы, не меняющие главной цели - столкнуть Россию и Азербайджан, Россию и Турцию, тогда как Москва прекрасно договорилась с этими странами по своим интересам не только по Южному Кавказу, но и значительно шире. Армянское лобби России пыталось провоцировать и в отношениях России с Украиной и Грузией, достаточно напомнить о перлах Симоньян по поводу захвата Тбилиси и спектаклей с ее участием в Донецке.

Сейчас армянская диаспора пытается натравить россиян на представителей азербайджанской диаспоры России, рассчитывая, что это может осложнить фон двусторонних отношений.

После недавних ксенофобских выпадов симоньяновской журналистки Марии Бутиной, призывавшей наградить сотрудника ППС за убийство азербайджанца, теперь уже сайт Царьграда публикует новую статью с далеко идущими провокационными целями.

Статья выходит с кричащим заголовком: "Как справиться с диктатом азербайджанской диаспоры в России". Хотя общеизвестно, что в России имеет место диктат со стороны только одной диаспоры - армянской. Это армянская диаспора захватила весь юг России, опутала криминальными связями и идеологической обработкой значительную часть пространства, включая Краснодар, Сочи, Адлер, Ростов, Анапу, Башкирию и др. Это армянское лобби имеет монополию в российских СМИ, прежде всего, государственных. Именно армянская диаспора осуществляет диктат в российском общественном пространстве посредством СМИ, поставленных под управление симоньянов, габреляновых и прочих.

По той же схеме некие доброхоты, а в данном случае "Представители Общества "Царьград" направили обращение директору ФСБ Александру Бортникову в связи с участившимися резонансными происшествиями с участием представителей азербайджанской диаспоры в России".

Очевидно, что это заказанная и проплаченная армянским лобби жалоба на то, чего нет. Главное - создать информационный повод, вызвать ненависть, возбудить и дезориентировать российскую общественность, привлечь правоохранительные органы. То есть, дали команду "Фас!" на азербайджанскую диаспору России.

Возникает вопрос: а что же эти писаки не отправляли жалобы в правоохранительные органы и не реагировали на публичные призывы армянских пропагандистов типа Багдасарова и Габрелянова к межнациональной ненависти и террору? Почему не реагируют на армянские криминальные сети, задушившие юг России?

А теперь вдруг изображают из себя "армян - добропорядочных россиян"?

Смехотворно и цинично выглядят многие пассажи в этой провокационной жалобе, например:

"Мы отмечаем беспрецедентные попытки представителей азербайджанской диаспоры, в том числе её официальных лиц, оказывать давление на российских депутатов и органы правопорядка, - отмечено в сообщении Общества".

Вот так и работают провокаторы, особенно когда получают дополнительную поддержку со стороны материально озабоченных руководителей СМИ.

Что касается оказания давления на депутатов и государственных лиц, так и в этом вопросе армянскому лобби России нет равных. Любые попытки высказать свое мнение, отличное от армянского, жестко пресекались и преследовались в России.

Ав настоящее время армянское лобби развернуло большую работу по ангажированию кандидатов в депутаты Госдумы по тому же принципу продажи армянских голосов и аванса политической поддержки, как это хорошо работает у армян в США и во Франции. То есть, по итогам предстоящих в сентябре выборов затулиных и милоновых в нашем депутатском корпусе должно стать больше.

Тем более, своих СМИ в России у армянского лобби более чем достаточно для оказания информационной поддержки их провокациям.