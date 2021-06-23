Армянская оппозиция может прибегнуть к незаконным действиям

Не исключено, что представители оппозиции в Армении могут прибегнуть к незаконным действиям - шантажу, давлению, возможно, даже к террору по отношению к представителям партии Пашиняна.

Об этом сказал Trend в среду политолог, руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде, передает Day.Az.

"Мы знаем по опыту прежних лет, что нынешние лидеры оппозиции в Армении - это люди, которые часто прибегали к незаконным методам, давлению, часто шли на политический террор для того, чтобы захватить, или удержать власть в своих руках. После выборов эти люди не успокоятся, они уже об этом говорят, и будут раскачивать внутриполитическую ситуацию в Армении", - отметил политолог.

По мнению Велизаде, относительно неопределённая внутриполитическая ситуация в Армении сохранится.

"В любом случае спокойствия в Армении в ближайшее время не предвидится, поэтому относительно неопределённая внутриполитическая ситуация в стране сохранится. В то же время для основных политических сил как в стране, так и вне региона Пашинян остается легитимным руководителем. Поэтому все свои отношения страны региона, международные акторы будут строить с Пашиняном", - добавил он.

По словам Велизаде, в этот раз выборы в Армении прошли в открытой борьбе между представителями различных партий и политических движений.

"Конечно, перед выборами мы видели и войну компроматов, и неэтичные формы поведения. Были даже попытки сфальсифицировать результаты голосования на отдельных участках. Но в целом выборы прошли в открытой борьбе между представителями различных партий и политических движений. Поэтому их результаты можно считать легитимными. Об этом также говорят результаты exit poll, в частности многие объективные exit poll указывали на то, что Пашинян и его партия одержат победу, а их оппоненты окажутся в меньшинстве, так оно и случилось", - сказал руководитель клуба политологов "Южный Кавказ".