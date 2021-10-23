Маша и Медведь" как страшный сон армян

​​Армянские националисты продолжают поражать в нелучшем смысле этого слова. Ненависть ко всему азербайджанскому и тюркскому, навязчивая идея собственной исключительности, чувства обиды и зависти у них настолько превозобладают над здравым смыслом, что это все чаще доходит до абсурда.

Потерпевшие на поле боя сокрушительное поражение армянские националисты решили теперь повоевать с мультипликационными персонажами (это, как никак, безопаснее). Так, объектом для излияния потока националистической пропагандистской желчи наших соседей стала серия свежего сезона популярного во всем мире российского мультсериала "Маша и Медведь" под названием "Новые Машины сказки", героем которой стал персонаж азербайджанских сказок принц Мелик-Мамед. В анимации отражены элементы азербайджанской национальной кухни, традиций и одежды.

Едва серия была опубликована на канале мультфильма в видеохостинге Youtube, как армяне обрушились с критикой на мультик в своих СМИ, но хуже всего - опять стали массово дизлайкать и жаловаться на эпизод. Из ненависти на национальной почве представители "древнего", "многострадального" народа вновь пытаются закрыть доступ детей к мультфильму, абсолютно наплевав на труд людей, создававших анимацию.

Вот к примеру армянский пропагандистский ресурс, прикрывающийся российским доменом, Инфотека 24 на своем Телеграм-канале заботится, чтобы армянские дети, не дай Бог, не росли на основах межнационального согласия:

А армянские аниматоры, которые снимают мультфильмы про тех, кого во всем мире считают террористами и фашистами, на своем ТГ-канале вообще чуть не задохнулись от собственной желчи и зависти, обвинив создателей мультсериала в продажности и попутно прорекламировав продукт своего убогого "творчества".

"Икорный бартер залетает в анимационный мир, это просто чудесно. Я не буду размахивать руками и плеваться гневом с криками "Продались гады"!", - негодуют авторы поста, при этом по факту делая то, что якобы делать не собирались. - Создателям Маши и Медведя по большей части плевать на наше мнение. Да что уж там, им плевать на свою аудиторию, подумаешь культурная пропаганда тюркских братушек на самой популярной детской площадке, а вы тут со своими армянами...". Ну а завершает пост отчаянный призыв о помощи, с просьбой поддержать "отечественный продукт" (подписчики канала которого не достигают и трех тысяч): "Поддержите наш проект хотя бы вниманием, это будет отличная помощь в нашем деле. Ну или поддержите Машу и Медведя, чтобы они рассказали нам о всех прелестях межнациональной дружбы с турками". По мнению армянских аниматоров, межнациональная дружба - это что-то противоестественное человеческой природе, что нужно в обязательном порядке предотвращать.

Сопровождается этот уродливый посыл не менее отвратительной карикатурой в типичном армянском стиле. А что же снимают сами армянские аниматоры, которые так возмущены безобидным мультфильмом, отображающим элементы азербайджанской культуры, и обвиняют создателей в проазербайджанской пропаганде? Вот краткое описание одного из армянских мультипликационных шедевров:

"Герои": первый эпизод - Согомон Тейлерян:

"Преступные лидеры Османской империи организовали массовые депортации и убийства армянского населения, чтобы навсегда решить, мешающий им армянский вопрос. Однако правосудие настигло этих мерзавцев и каждый из них получил по заслугам от рук благородных представителей нашей нации. Одним из таких мстителей был Согомон Тейлерян. В 1921 году он выследил и убил главного организатора "Геноцида армян" Талаата-пашу на одной из центральных улиц Берлина. Судебное дело Тейлеряна было поистине шокирующим не только для судьи и присяжных, но и для всего мира. Почему? Самое время узнать об этом более подробно из нашего нового мультфильма, посвященного Согомону Тейлеряну".

И он не единственный в таком роде. Либо же армянские мультики повествует о самой древнейшей "древности" армян. То есть, по их мнению, идеальный мультфильм - это мультфильм, пропагадирующий с малых лет ксенофобию, милитаризм, принцип национальной исключительности и вражду к тюркам. И эти люди еще имеют наглость возмущаться и жаловаться... Это просто не укладывается в голове.

Напомним, что в первый раз соседям не понравилось, что в одной из серий "Маши и Медведя", созданной на основе азерайджанской народной сказки "Джыртдан", была дана карта Азербайджана в тех границах, что и существует на всех картах мира. Отметим, что в мультфильме были показаны хлеб тандыр, пахлава, шякярбура, долма, относящиеся к национальной кухне Азербайджана, а также прозвучала известная песня "Джюджялярим" ("Мои цыплята").

Армян так напугала выпущенная в начале августа серия, что в результате очередной провокации в виде многочисленных жалоб представителей армянской диаспоры в России и граждан Армении, серия была удалена с официальной страницы мультфильма в Youtube.

На этот раз создатели мультфильма во избежание очередной армянской истерики обошлись без карты и рассказа о государстве, показав просто сказку из страны, которая идет первой по алфавитному списку для свежего сезона "Новые Машины сказки". Но снова не угодили.

Подобные неприятные инциденты - следствие того, что засилье армян в российском медиа-пространстве создало им комфортные условия для манипулирования общественным сознанием, чем они и пользуются. Их основная цель - стравить Россию и Азербайджан, озвучить как можно больше антиазербайджанской лжи и пропагандировать лишь выгодные мировому армянству идеи. Интересно только, до каких пор россияне будут терпеть то, что в их медийном пространстве верховодят представители "древнейшей нации"?

Талех Агавердиев