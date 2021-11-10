"Прощай немытая Россия"

В Ереване сегодня в очередной раз состоялся антироссийский митинг ультрарадикального националистического движения "Национально-демократический полюс" (бывшая террористическая организация "Сасна црер"), направленный на прекращение всех дружеских отношений Армении с Россией. Подобный митинг цреровцев проходит не впервые и градус повышается с каждым разом.

За последний год в армянском обществе Россия, которая выступает с нейтральной и объективной точки зрения, основываясь на международные правовые нормы и подписанное трехстороннее заявление, представляется в образе врага. Не лишним будет напомнить о том, как недавно радикалы скандировали оскорбительные лозунги в адрес России и президента РФ Владимира Путина. И такого рода поведение армянской стороны зафиксировано не впервые. До этого в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе армянские жители оставили оскорбительную надпись на агитационном билборде с изображением российского президента. Причем билборд носил на себе надпись "Навеки вместе" символизирует российско-армянскую дружбу. Вот именно на нем и было написано оскорбление в адрес главы российского государства. А сегодня собравшиеся в центре армянской столицы радикалы скандировали сплошные антироссийские лозунги, а потом, как в средневековье, взяли факелы и пошли маршем к посольству РФ в Ереване.

Дойдя до территории посольства, радикалы окружили его и продолжили свои русофобские выкрики, выступая по очереди. Сначала на армянском нес пургу террорист Жирайр Сефилян, затем его приспешник Ваге Гаспарян. Второму уровень русофобии показался "низким" и он решил выступить на русском языке, чтобы российские дипломаты внятно услышали и поняли все угрозы в адрес России.

"С первых же дней вторжения России запрещались армянские церкви, запрещались армянские школы. Русские войска разоружали армянских повстанцев, сдавали "Западную Армению", заключали московские и карские договора. Вот альфа и омега так называемой "дружбы" армянского и русского народа. Не было никакой дружбы! "Нам нужна Армения без армян" - так говорил Лобанов-Ростовский (экс-министр иностранных дел. Подтверждения, что он произносил эти слова, нет - ред.) в середине ХIX века. Вот истинное лицо "дружбы"! Была колониальная политика. Армения всегда была разменной монетой России. Поэтому мы сегодня понимаем, что миф о русско-армянской дружбе развенчен раз и навсегда, и отныне для нас это аксиома. Мы, армянский народ, отвечаем вам словами Михаила Юрьевича Лермонтова - прощай, немытая Россия!", - орал в микрофон Гаспарян с пеной изо рта, переврав историю.

Каких еще нужно доказательств, что градус русофобии в Армении поднялся до омерзительного уровня? Страна хаев все еще беснуется из-за своих амбиций, проклиная во всем Россию. Особенно в подписании трехстороннего заявления, которое радикалы-террористы, по словам Ваге, внимание, "порвут и отменят". Официальный Ереван хоть заявляет о "дружбе и сотрудничестве", но почему-то допускает подобные митинги.

Во-первых, что бы там ни вякали Гаспарян и Сефилян, новую реальность в регионе, созданную после Победы Азербайджана, уже никоем образом не отметить. Азербайджан освободил свои земли от армянской оккупации и в карабахском конфликте положена жирная точка - конфликт завершен. Пора налаживать отношения и открывать дороги.

Во-вторых, этим двум террористам безбожникам давно пора понять, что именно Россия продумывает различные пути для вывода своей горе-союзницы, в лице Армении, из тупика, в котором она оказалась из-за своих нездоровых амбиций по восстановлению мифической империи и притязаний на территории Азербайджана. Именно Россия предлагает различные варианты для постконфликтного урегулирования, призывает к благоразумию и налаживанию добрососедских отношений во имя процветания региона, фактически охраняет все ее границы, так как сама она на это не способна. Подписание мирного договора с Азербайджаном - единственный путь для восстановления мертвой экономики Армении и улучшения качества жизни армян.

Но у радикалов другие планы. Судя по факелам и истерическим крикам, что мы сегодня увидели, они хотят мести, которая ослепила им глаза. Такими темпами главари "Сасна-црер" скоро начнут угрожать России терактами. Они не хотят понимать, что Армении угрожает не Россия и ни какая-то другая внешняя сила, а уродливая идеология, не дающая армянскому народу зажить нормальной жизнью. Армянам всегда кажется, что у Армении когда-то было что-то "свое" и теперь она это "свое" теряет. Нынешние процессы, которые происходят в Армении после Победы Азербайджана, совершенно закономерны и естественны - так бывает с каждой искусственно созданной за счет чужих земель страной. Третья ныне у армян республика, или двадцать пятая, но управляться с ней самостоятельно они не сумели. Именно Россия позволяет Армении как-то держаться на плаву и рассматриваться как географическая единица. Объявлять ее врагом - самоубийство. Никто, ни одно государство мира не сделало для нищей Армении больше, чем Россия. И, между прочим, нищая она вовсе не по вине Москвы, а по причине жадности и воровства властей и дезориентации народа той самой уродливой идеологией, которая не дает армянам покоя. Радикалам вроде Сефиляна и Гаспаряна необходимо прозреть и помалкивать. Вообще официальному Еревану стоит обратно упрятать их в тюрьму. Будущее Армении всегда зависело и будет зависеть от России, а теперь и от открытия Зангезурского коридора.

М.Ахмедзаде