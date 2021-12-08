Униженный в Сочи Пашинян готовится к побегу

Ереван заблудился в трех соснах. Он мечется между ними, тычась носом в закрытые двери, делает один глупый шаг за другим, еще более усугубляя свое положение. Стоило бы остановиться и подумать, тогда, возможно, удалось бы увидеть ту самую единственно открытую для Армении дверь. Но в этой стране привыкли, чтобы кто-то другой решал их проблемы, открывал перед ними двери, помогал сморкаться и дарил погремушки.

В принципе, сложившуюся ситуацию нельзя назвать неожиданной. Этим все и должно было закончиться. Армению давно предупреждали, что усидеть на двух стульях невозможно. Какой бы широкой не была пятая точка. Под пятой точкой мы в данном случае подразумеваем богатую диаспору и влиятельное, отъевшееся на армянских гонорарах лобби. Всего этого у армян было и есть вдоволь, но стулья все равно разъезжаются.

Команда Никола Пашиняна оказалась абсолютно непригодна к деятельности в форс-мажорных, кризисных и прочих трудных ситуациях. Его министры и спикеры показали полную профнепригодность. Ни сам Никол, ни его команда так и не научились отличать кабинет от митинга. За последние несколько недель армянская дипломатия наломала столько дров, что вынести их Еревану уже не удается. Об этом говорит недавнее заявление МИД России. Внешнеполитическое ведомство РФ впервые отреагировало на антироссийский выпад официальным заявлением. По тону заявления видно, что терпению российской стороны приходит (либо уже пришел) конец.

Спикер парламента Ален Симонян на встрече с представителями российских СМИ не смог уследить за языком и фактически обвинил Россию в намерении "сдать Карабах" путем реализации так называемого "плана Лаврова". Сказал об этом Симонян в контексте настроений в обществе. Но дело в том, что общество само не изобретает идеи, оно потребляет то, что предлагает ему пропаганда. Армянская пропаганда с самого начала представляла обществу вариант возвращения районов вокруг НК, называвшийся "планом Лаврова", как якобы предательскую сдачу территорий руками России. Об этом агитпроп говорил и при карабахском клане, и при Пашиняне. После проигранной войны в Армении принялись искать виновного в "сдаче Карабаха" и вспомнили про пресловутый "план Лаврова". Очень неуместно вспомнили, потому что там речь шла совсем о другом. Но Ален Симонян об этом, скорее всего, не знал.

Несмотря на общеармянские настроения, наверняка, сегодня в Армении есть немало тех, кто хотел бы вернуться ко временам "плана Лаврова", а точнее, к плану сопредов Минской группы по поэтапному урегулированию, не предусматривавшему возвращения Азербайджану суверенитета над всеми его территориями. То были хорошие для страны-агрессора времена, времена ненормального баланса между оккупантом и жертвой оккупации. Тогда в Москве еще не называли Карабах неотъемлемой частью Азербайджана, а пункт о "статусе" берегся международными посредниками как зеница ока.

Возможно, армянский спикер не хотел, чтобы его путаная реплика прозвучала как обвинение в адрес Москвы, однако вышло именно так. И последовало заявление МИД РФ. Где возмутились и заявили, что "заявления о якобы существующем "плане Лаврова" по сдаче не принадлежащего РФ Нагорного Карабаха абсурдны и относятся к "воображаемым реалиям", возможности мирного урегулирования упускались не по вине России".

Такая неожиданно официальная реакция российского МИДа не случайна. Симонян своей репликой не просто кинул камень в российский огород, он выставил Москву в неприглядном виде в глазах азербайджанской стороны. Ведь из его слов следовало, что это она, Москва, распоряжалась оккупированными территориями и решала, вернуть их Азербайджану или оставить все как есть. Из такого представления армянской общественности, собственно, и родились многочисленные обидки на Россию за проигранную войну. В Армении на полном серьезе считают, что это Москва, "предав" армян, позволила Баку отвоевать свои земли и даже чуть ли не отдала их даром. Подобные рассуждения сегодня российской стороне совершенно не нужны и вредны, учитывая, что она играет роль модератора в армяно-азербайджанском урегулировании, держит в Карабахе миротворцев и старается выглядеть максимально объективной.

В целом, создается ощущение, что с приближением встречи, запланированной в Брюсселе, дипломатические позиции Армении и все ее поведение становятся все более неопределенными и уязвимыми. Такое впечатление, что Армения пытается набирать очки перед саммитом Восточного партнерства, но делает она это так топорно и неумело, что только усложняет себе дорогу. В преддверии встречи глав Азербайджана и Армении на полях саммита армянская сторона изо всех сил старается демонстрировать свою антироссийскость и приверженность Западу. Помимо недипломатичных выпадов Симоняна сам премьер Пашинян внес свой весомый вклад в эту копилку. На минувшей неделе он встретился с представителями внепарламентских сил, и в повестке встречи было обсуждение возможных альтернатив прекращению членства Армении в ОДКБ-ЕАЭС и продвижение процесса европейской интеграции.

В Ереване всегда поднимались подобные вопросы, но между делом, не официально, в процессе обсуждений, а не в виде конкретного пункта повестки дня. Что же случилось? Позволим себе предположить, что в Сочи Никол Пашинян получил по обеим щекам и уже твердо решил начать смену ориентации. Пробный шар был брошен на ни к чему не обязывающей встрече. Хотя это только на первый взгляд она не обязывающая, а на самом деле в группе внепарламентских сил собраны прозападные деятели, ждущие своего часа. С кем как не с этой командой Пашинян стал бы обсуждать альтернативу ОДКБ и Евразийскому союзу. В преддверии встречи в Брюсселе 15 декабря Еревану необходимо выработать линию поведения, а это очень сложная наука, которая армянскому премьеру не по зубам.

Возможно, что Пашинян, получивший трепку в Сочи, считает, что обсуждения альтернативы пророссийским союзам могут заставить Москву понервничать и смягчиться. Но даже плохому политику Пашиняну должно быть ясно, что Армения никогда не выйдет из указанных структур и не сойдет с российской орбиты. С этой орбиты ее могут только столкнуть, а покинуть ее самостоятельно Еревану никто не позволит.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков:

"МИД России осадил чрезмерно лихого в своих заявлениях армянского спикера Алена Симоняна. Министр иностранных дел России Сергей Лавров продвигал несколько усеченную версию мадридских принципов и предложений, выработанных сопредседателями Минской группы. Существенным для Москвы было то, что на освобождаемые из-под армянской оккупации азербайджанские территории предполагалось ввести российских "миротворцев", тогда как во всех разрабатываемых МГ предложениях предполагалась международная миротворческая операция под эгидой ОБСЕ, в которой контингент ни одной страны не мог превышать 30 процентов. МИД РФ этот момент акцентировать не стал и просто заявил, что никакого "плана Лаврова" не было и нет, а есть только предложения МГ ОБСЕ и Лавров всего лишь настаивал на их принятии Ереваном, так как они были выгоднее для армян, чем те, что сложились в итоге проигранной 44-дневной войны 2020 года.

Последние недели вообще не очень удачны для армянской дипломатии. Не состоялась встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с армянским коллегой Араратом Мирзояном. Причиной отказа Байрамова от встречи было названо провокационное посещение депутатами парламента Армении Ханкенди. Но, предположу, это был повод, а главная причина заключается в том, что нашему министру просто не о чем разговаривать с Мирзояном. Снова выслушивать его обвинения, жалобы и притязания? В позиции армянской стороны не было ничего, что стоило обсуждать с Мирзояном. Основные вопросы были обговорены в ходе трехсторонней встречи в Сочи. Необходимости в какой-то подготовке главами МИД предстоящей 15 декабря встречи Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе нет. Думаю, тратить время и нервы на бессмысленные препирательства с Мирзояном наш глава МИД Байрамов попросту не счел нужным. Тем более, что и сопредседатели Минской группы никаких новых предложений, которые министры могли обсудить, не выработали и не представили сторонам.

Что касается брюссельской встречи, то я ничего от нее не жду. Объявлено, что там будут рассматриваться предложения по мерам доверия между Азербайджаном и Арменией, некоторые гуманитарные вопросы. По крайней мере, именно так озвучил свои ожидания от этой встречи Президент РФ Владимир Путин после телефонного разговора с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем. Никакой иной конкретики нет. Так что не то, чтобы решать в Брюсселе, но даже обсуждать что-либо важное, на мой взгляд, не предполагается. Уклоняться от такой встречи дипломатически неправильно, но и ждать чего-то прорывного не следует. Встреча Президент Ильхам Алиев-Никол Пашинян предполагается на полях саммита Восточного партнерства и будет, скорее всего, непродолжительной. Думаю, до этого Шарль Мишель проведет отдельные переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, по более широкой повестке, существующей между нашей страной и ЕС. Состоится его встреча и с Пашиняном. В Брюсселе будут звучать призывы к скорейшей нормализации армяно-азербайджанских отношений, говориться о готовности со стороны Евросоюза политически и финансово поддержать установление долговременного и всеобъемлющего мира и восстановление сотрудничества в регионе. Но вряд ли эти призывы будут иметь форму конкретных обязательств.

Впрочем, давайте не будем торопиться с критическими оценками и дождемся итогов Брюссельской встречи".

Лейла Таривердиева