Международный суд отклонил ходатайство Армении по вопросу Парка военных трофеев

Во время судебных слушаний, прошедших в октябре, один вопрос, поднятый Арменией, был связан с освобождением лиц армянского происхождения, а второй касался закрытия Парка военных трофеев в Баку.

Об этом сказал в среду на брифинге заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, если бы суд поддержал вышеназванные требования Армении, то это решение могло принести Еревану политические очки. Однако и эти ходатайства были отклонены.

Отметим, что седьмого декабря международное правосудие обеспечило ходатайство Азербайджана о временных мерах по запрету пропаганды расовой ненависти со стороны Армении, в том числе действующих на территории этой страны отдельных лиц и организаций, направленной против азербайджанцев.

Суд обоснованно поручил армянской стороне принять срочные меры для предотвращения нарушения прав азербайджанцев. Это решение было принято после судебных слушаний, состоявшихся 14-19 октября 2021 года.

Также суд отклонил ходатайства Армении о немедленном освобождении задержанных лиц армянского происхождения и незамедлительном закрытии Парка военных трофеев в Баку.