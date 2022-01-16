Минской группе ОБСЕ пора на "заслуженный" отдых

Автор: Лейла Таривердиева

В наступившем году свой юбилей отметит одна из самых больших неудачниц на международной арене - Минская группа ОБСЕ, созданная с целью урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Собирается ли структура как-то обозначить эту дату, мы не знаем, но можем сказать, что это тот случай, когда день рождения действительно грустный праздник. Очень грустный. И не только для самой юбилярши, но также для региона, мир в котором она была призвана оберегать. Тридцать лет бесполезной возни, бесплодных и заведомо провальных инициатив, игр с международным правом и потакания агрессору. Тридцать лет бессмысленных визитов сопредседателей и встреч, перемежающихся шашлыками и карабахской водкой. Минская группа запомнилась только этим, да еще пустыми, безадресными, а часто и откровенно проармянскими заявлениями.

Много на международной арене создается бессмысленных структур, но эта, пожалуй, была самой бессмысленной. Потому что с самого начала выбрала себе любимчика и как "однолюб" уже не могла ему изменить. Далеко не случайно сопредами были избраны страны, в которых армянская диаспора наиболее сильна и влиятельна. И пока сопредседатели МГ и Армения, что называется, крутили любовь, оккупированные азербайджанские города превращались армянами в руины, обстреливались мирные азербайджанские села, погибали азербайджанские солдаты, а агрессор наглел и нагуливал аппетит. В конце концов он обнаглел настолько, что анонсировал походы за новыми территориями. На что, кстати, Минская группа не отреагировала.

Поведение сопредседателей лишило Азербайджан последних иллюзий относительно силы международного права и мировой справедливости. Как сказал в своем интервью местным телеканалам 12 января Президент Ильхам Алиев, в последние годы ему уже было абсолютно ясно, что мы не сможем вернуть наши земли традиционными путями, то есть, по линии Минской группы или с помощью посредничества. Если в первые годы президентства он еще питал какие-то иллюзии, то в дальнейшем понял, что рассчитывать Азербайджану придется только на себя.

Отвечая на вопросы журналистов, азербайджанский лидер сказал, что не знает, чем сейчас занимается Минская группа, но он точно знает, чем сопредседатели не должны заниматься - карабахским конфликтом.

"Хотя у меня есть представление, чем они должны заниматься, а чем не должны. Я могу сказать, чем они не должны заниматься. Они не должны заниматься нагорно-карабахским конфликтом, так как этот конфликт урегулирован. Мы вместо них разрешили данный вопрос. Считаю, что причина того, почему их не видно, вытекает отсюда. Потому что, как бы им ни было трудно, они должны принять эту новую реальность. Они должны знать, что после этого они не будут заниматься карабахским вопросом, потому что мы не допустим этого. Мы являлись одной из сторон данного конфликта. Если одна из сторон говорит, что конфликт урегулирован, значит, здесь нет нужды в посредничестве, и наша позиция доведена до них. Они, наверное, сами должны подумать, чем они будут заниматься", - заметил Президент Ильхам Алиев.

Несмотря на то, что страны-сопреды вроде, как всегда, поддерживали территориальную целостность, Минская группа очень редко делала заявления в этом духе. Только раз, вероятно, по недосмотру, заявив о недопустимости сохранения статус-кво, она вскоре поправила сама себя, заявив о неустойчивости статус-кво. Не нужно быть лингвистом, чтобы заметить очень большую разницу между неприемлемостью и неустойчивостью. Поведение же Франции в период 44-дневной войны окончательно отрезало посредникам дорогу для возвращения в процесс.

Назначения странами новых сопредов, какие-то встречи и заявления - все это пустая трата времени. Президент Азербайджана очень конкретно указал, в каком амплуа больше не желает видеть посредников. Структура может реабилитироваться, став посредником в заключении сторонами мирного договора. Никакие вопросы, связанные с Карабахским регионом, с жителями Азербайджана армянской национальности Баку ни с кем обсуждать не будет, ни сегодня, ни в будущем. Карабах уже второй год как не является зоной конфликта, и дипломатам от ОБСЕ следует принять это во внимание и начать думать о том, что они могут сделать реально для установления окончательного мира в регионе. Если же идей не найдется, то у Президента Ильхама Алиева есть на этот случай отличный совет для посредников - отправиться на заслуженный отдых. Минской группе уже тридцать, для структуры с подобным мандатом возраст практически пенсионный. Правда, для МГ ОБСЕ по "урегулированию карабахского конфликта" заслуженным отдыхом пенсию не назовешь. Потому что не заслужила.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков:

"Президент Азербайджана в недавнем интервью со всей определенностью сказал, что Минская группа не должна больше заниматься нагорно-карабахским конфликтом, так как этот конфликт урегулирован. Поле своей деятельность сопредседатели могут определить сами, но вот чем они точно заниматься не должны - это карабахским урегулированием.

Сказанное главой государства абсолютно логично. Азербайджан - сторона бывшего конфликта, и если Баку говорит, что конфликт исчерпан и в чьих-то посреднических услугах необходимости нет, значит, Минской группе пора поискать для себя другое поле деятельности. То есть необходимость в деятельности посредников в направлении урегулирования уже урегулированного Азербайджаном конфликта отпадает. Они могут найти для себя какое-то другое занятие. МГ может выступить с какими-то предложениями, но не касательно разрешенного конфликта, а касательно урегулирования межгосударственных отношений Азербайджана и Армении, подписания мирного договора. Однако они, судя по всему, никак в этом плане пока не определились. А будут или нет сопреды работать, это уже второй вопрос. Впрочем, они и так практически не работали.

Согласно мировой практике о ликвидации созданных с той или иной целью временных международных структур никогда не объявляется, но об их существовании в конце концов просто-напросто забывается. Минскую группу ожидает то же будущее. Если будет подготовлен план, который приведет к заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией, сопредседатели Минской группы могут при этом присутствовать, не более.

А вообще, как сказал господин Президент, Минская группа находится уже в пенсионном возрасте и ей пора на заслуженный отдых".