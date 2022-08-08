Даже армяне восхищены качеством дороги, построенной азербайджанцами

Армянский медиа-эксперт Наири Охикян восхитился качеством дороги, которую построили азербайджанцы в обход Лачинского коридора. Как передает Day.Az, об этом он поделился на своей странице в Facebook.

"Новая дорога в обход Лачинского коридора завершена азербайджанцами. И хотя они еще делают мелкие работы, я лично сходил и проверил, что это за путь. Они построили качественную дорогу. Российские миротворцы контролируют и дорогу, и окружающие села.

Мне очень жаль, что армянские дорожные строители за 9 месяцев так и не смогли построить 6 км дороги, хотя враг за это время построил 30 км", - признаётся армянский медиа-эксперт.