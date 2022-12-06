"Манька-облигация" и "мадам провокация": что бы Жеглов посоветовал Валери Пекресс?

Автор: Акпер Гасанов

В пятисерийном советском телевизионном фильме "Место встречи изменить нельзя" было множество диалогов, которые надолго, что называется, "ушли в народ". Одним из них, безусловно, является тот, что имел место между Глебом Жегловым и девицей легкого поведения по прозвищу "Манька-облигация". К примеру, пыталась эта труженица секс-индустрии поведать Жеглову альтернативную версию появления у нее браслета, который так заинтересовал Глеба Егоровича.

"Память мамочкину мне папа передал, погибший на фронте. И уезжая на войну сказал: "Береги доченька, единственная память по маме нашей дорогой. И сам тоже...погиб. И осталась я одна единственная, как перст на всем белом свете. И не от кого мне ни помощи ни поддержки, а только вы стараетесь побольнее меня обидеть, еще ужаснее сделать жизнь мою....и без того задрипанную", запричитала она.

Эффект был обратный. Жеглов в итоге поведал Шарапову о том, что "героический папаша" причитающей дамы с заниженной социальной ответственностью на фронте не воевал, но шнифером был знаменитым- громил сейфы, будто косточки из компота вытаскивал. Такой вот был задушевный разговор. По итогу которого Жеглов призвал собеседницу вспомнить, что она не "Манька-облигация", а Марья Афанасьевна Колыванова, гражданка и человек!

Вспомнил я про эти эпизоды из популярной кинокартины в свете новости о решившей напомнить о себе "мадам провокации". Именно так правильно величать председателя Совета региона Франции Иль-де-Франс, бывшего кандидата в президенты Франции Валери Пекресс. Она снова решила сделать приятное армянам. В первую очередь, конечно, армянской диаспоре Франции, которая была, есть и будет структурой, внимание на которую обращают все французские политики.

Проще говоря, мадам Валери встретилась с лидерами карабахских сепаратистов в диапазоне от Араика Арутюняна до Давида Бабаяна. Странно, что на этой встрече не присутствовал российско-армянский олигарх Рубен Варданян, которому поручена роль "козла-провокатора" и "смотрящего" за сепаратистами в одном лице. Впрочем, даже имевшегося количества сепаратистов было достаточно, чтобы удовлетворить желания мадам Валери.

А желание у нее всегда было одно- оставаться в политической повестке дня. Рандеву с делегацией из Ханкенди, сам визит которых во Францию является очередной провокацией и доказательством откровенно анти-азербайджанской политики официального Парижа, Пекресс вполне могла расценить, как ответный шаг. Ведь, она накануне президентских выборов во Франции совершила совсем уж невероятную провокацию, посетив и Ханкенди.

Прекрасно помню, что после скандала, связанного с визитом в гости к карабахским сепаратистам мадам Пекресс, российские миротворцы начали нести привычную ахинею в стиле "мы не разобрались", нас никто не предупредил". Недавно они говорили нечто подобное и после того, как выявились факты незаконного посещения Ханкенди группы граждан Ирана. И по поводу незаконной эксплуатации азербайджанских природных ресурсов, российские миротворцы лепетали что-то совсем уж невразумительно. Что и вынудило официальный Баку сделать ряд отрезвляющих шагов.

И вот теперь я очень хочу посмотреть, как "мадам провокация" попробует повторить свой вояж в Ханкенди. Уверен, что российская сторона больше не будет "слепа" и не поверит слезам и рассказам француженки точно так же, как Жеглов не поверил повествованиям "Маньки-облигации" о "героическом прошлом" ее отца-взломщика сейфов. Так что, место встречи Пекресс и карабахских сепаратистов изменить можно. Теперь это Париж.

Правда, мотивы Пекресс, о которой ничего не было слышно после провала на президентских выборах, где она набрала 4,78% голосов и заняла пятое место, не выйдя во второй тур голосования, остались прежними. Она заигрывает с армянской диаспорой и армянским лобби Франции. С прицелом на будущее, так сказать. А чем она может порадовать армян? В реальности, ничем. Она снова продала им воздух.

Говоря конкретнее, мадам Валери "подтвердила ему свою поддержку и солидарность с Арменией и "арцахом"". Она села в калошу, показав незнание новых реалий. Согласно которым, после подписания в Праге, по итогам четырехсторонней встречи руководителей Азербайджана и Армении с участием председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Франции Макрона, делимитация и мирный договор должен быть в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией.

Которая гласит, что все союзные республики образуют СНГ и подтверждают нерушимость границ в тех границах, которые существовали между Союзными Республиками Советского союза. Иными словами, в то время, Нагорно-Карабахская Автономная область была однозначно частью Советского Азербайджана. А теперь премьер-министр РА Никол Пашинян вынужден был это официально признать. И в этих условиях получается, что Пекресс встречалась с самозванцами, официально не признаваемыми даже Арменией.

Так что, солидарность мадам Валери может поддерживать с кем угодно и по какому угодно прайсу, но реалии на дворе- совсем иные. И их признает даже МИД Франции, открещиваются от анти-азербайджанских резолюций, принятых под влиянием армянского лобби. Что остается в этих условиях "мадам провокации"? Жеглов бы ей наверняка посоветовал вспомнить, что она гражданин и человек, а не носительница позорного прозвища. Мы же советовать ей ничего не будем. Ибо, это занятие бесполезное. Мадам Валери вольна и далее ублажать армян как ей вздумается. Азербайджан же своих целей добьется.