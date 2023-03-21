Системная коррупция и политический хаос в Ереване

Бывший руководитель аппарата мэрии Еревана Сейран Меджлумян и заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства, и. о. начальника управления Давид Даллакян сегодня задержаны в рамках уголовного производства, расследуемого в Антикоррупционном комитете.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в ведомстве, однако не уточнили подробности и причины.

В комитете пообещали в ближайшее время представить более подробную информацию.

Отметим, что недавно в отставку подал мэр Грачья Саркисян. Он объявил о своей отставке на созванном в мэрии Еревана оперативном совещании, отметив, что продолжит оставаться в политической команде.

Было очевидно, что Саркисян был довольно взволнован, когда объявлял о своей отставке: не выговаривал буквы, говорил задыхаясь.

По сведениям армянских СМИ, это решение Саркисяна стало сюрпризом как для премьера Никола Пашиняна, так и всего "Гражданского договора". Саркисян длительное время не выходил на связь со своими соратниками по фракции "Мой шаг", ставил их в неопределенное положение. Когда пресса написала о его отставке, он исчез.

Уже бывший мэр несколько раз намекал о своем намерении уйти, однако окончательное решение принял на прошлой неделе, но членам команды ничего не сказал.

Решение Саркисяна было неожиданностью даже для Никола Пашиняна, который несколько дней назад на своей пресс-конференции в ответ на вопрос журналистов выразил уверенность, что мэр не подаст в отставку.

По сути, отставка Грачья Саркисяна была не по душе Пашиняну, поскольку в период своей деятельности он покорно подчинялся всем решениям.

Отметим, что в конце февраля в армянских СМИ активно муссировались слухи, что Рубен Варданян готовится к предстоящим выборам мэра Еревана.