Европа и Россия сталкиваются на территории Армении

У Армении и Азербайджана сейчас два кардинально разных подхода к внешней политике. Армения сейчас, как мы видим, торгует своей независимостью. То есть, она предлагает свою территорию, свои политические силы, свой суверенитет любым внешним игрокам для того, чтобы добиться своих целей. Цель премьер-министра Армении Никола Пашиняна - затянуть мирные переговоры, попытаться что-то урвать. При том, что Пашинян понимает неизбежность мирного урегулирования, как и восстановление территориальной целостности Азербайджана в его конституционных границах.

Об этом в интервью Day.Az сказал эксперт российского совета по международным делам Алексей Наумов.

По его словам, Армения, пытаясь добиться своих целей, привлекает и Европейский Союз.

"Для этого привлекается миссия ЕС, чтобы потом в случае чего обвинить Азербайджан в каких-то провокациях, что Азербайджан якобы не настроен на мирное решение конфликта и сказать: "Смотрите, мы предоставляем свою территорию ЕС, а Азербайджан не делает, значит мы правы". Понятно, что это такая тактика, нацеленная на то, чтобы вызвать понимание ЕС, как-то приманить его на свою сторону", - пояснил наш собеседник.

Российский эксперт обратил внимание, что у Азербайджана политика обратная.

"То есть, Азербайджан делает ставку не на зависимость, а на независимость. Азербайджану крайне важно сейчас не попадать под влияние ни одной из сторон, не склоняться сильно ни в одну сторону, а выступать на стороне своей независимости и своего суверенитета. Мы понимаем сейчас, что у Азербайджана тесные отношения с Турцией (Шушинская декларация, июнь 2021 год), с Россией (договор о союзническом взаимодействии от февраля 2022 года). Азербайджан также выступает надежным энергетическим партнером ЕС и США. Но в то же время Азербайджан не склоняется ни к одной из сторон, чтобы показать - задачи Азербайджана это его национальные задачи. Это сохранение независимости и стремление к целям не с помощью кого-то, а с помощью отстаивания своих собственных национальных интересов", - заявил он.

Алексей Наумов не считает, что Азербайджан будет соглашаться на создание миссии ЕС на своей территории,

"Потому что это не отвечает интересам Азербайджана, его независимости и равноудаленности от всех центров силы (России, Турции, ЕС, США). Поэтому мне кажется, что Азербайджану эта миссия не нужна. Но, безусловно, решение будет принимать азербайджанский народ и руководство страны. Но, по моему мнению, избранная Президентом Ильхамом Алиевым тактика отстаивания суверенитета, независимости и равноудаленности крайне удачно работает для Азербайджана и мы можем только приветствовать эту политику", - полагает российский эксперт.

Как подчеркнул далее наш собеседник, Европа и Россия уже сталкиваются на территории Армении.

"ЕС недоволен тем, что Армения работает с Россией в рамках параллельного импорта, сохраняя хоть какие-то связи. А Москва недовольна тем, что Армения кого только не попадя пускает на свою территорию и торгует собственным суверенитетом. Так что столкновение есть, но оно пока не носит гибельного характера", - подытожил Алексей Наумов.

Абдул Керимханов