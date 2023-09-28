https://news.day.az/politics/1602015.html МИД Азербайджана критикует заявление армянских коллег
МИД Азербайджана критикует заявление армянских коллег
Мы решительно осуждаем заявление министерства иностранных дел Армении от 27 сентября 2023 года, которое открыто искажает и вводит в заблуждение международное сообщество относительно 44-дневной войны и мер, принятых после нее.
Как передает в четверг Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.
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