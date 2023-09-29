https://news.day.az/politics/1602495.html Закир Гасанов принял участие в очередном заседании Совета министров обороны СНГ - ФОТО
Закир Гасанов принял участие в очередном заседании Совета министров обороны СНГ - ФОТО
29 сентября в городе Тула Российской Федерации состоялось заседание Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в заседании.
На заседании были обсуждены текущее военное сотрудничество и предстоящие вопросы.
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