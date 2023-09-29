Закир Гасанов принял участие в очередном заседании Совета министров обороны СНГ

29 сентября в городе Тула Российской Федерации состоялось заседание Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в заседании.

На заседании были обсуждены текущее военное сотрудничество и предстоящие вопросы.