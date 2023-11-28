Ось Азербайджан-Центральная Азия превращается в центр притяжения

Азербайджан - это находка для любого международного формата. Это не преувеличение. Наша страна не является пассивным членом, она всегда старается генерировать идеи и инициативы. Инициативность - это очень важная черта для организации, которая хочет быть успешной.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, член Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, президент Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

С этой точки зрения считаю нужным напомнить, как инициативность Азербайджана вывела из спячки Движение неприсоединения, превратила его в реальную силу. В качестве председателя Движения неприсоединения Азербайджан проявил себя не то что на должном уровне, а на самом высоком уровне. Президент Азербайджана не просто возглавил Движение, а вывел его на уровень мировой структуры, с которой нельзя не считаться. ДН существует не один десяток лет, но на эту организацию никто не обращал внимания. Ее члены, среди которых большинство это развивающиеся страны и страны так называемого третьего мира (не люблю это выражение), были негласно вычеркнуты из международной политики. Интересы и чаяния этих стран не очень занимали прочий мир. Но председательство Азербайджана заставило обратить на них внимание.

Мы видим, что с начала пандемии и по сей день вся повестка, которая формировалась на этой платформе, была инициирована азербайджанской стороной и нашла всемерную поддержку у тех стран, которые входят в Движение неприсоединения. А ДН, как известно, вторая по численности международная организация после ООН. Благодаря тому стимулу, той мотивации, которую придал в период своего председательства в Движении Президент Ильхам Алиев, страны-члены воспряли духом, почувствовали уверенность и поверили, что могут добиться решения своих проблем. Это как раз тот случай, когда мы видим лозунг "вместе мы сила" в действии.

О главенстве Азербайджана в ДН я напомнил в свете прошедшего на днях в Баку саммита Спецпрограммы ООН для экономик Центральной Азии. Тут сразу несколько важных факторов, на которые стоит обратить внимание. Программа существует уже четверть века, но никогда еще не проводилось ее саммитов. Это была просто программа помощи развивающимся экономикам, ее не рассматривали, как программу межрегионального сотрудничества. Идея поднять статус платформы принадлежит Баку, а остальные члены СПЕКА ее поддержали. И это правильно. Сегодня отнести к слаборазвитым экономикам можно разве что Афганистан, а остальные страны-члены являются быстро развивающимися независимыми и сильными государствами. Взять хотя бы нашу страну - Азербайджан не только не нуждается в помощи, но и сам оказывает ее другим странам.

Каждая международная организация, стремящаяся к успеху, должна стараться превратиться в центр притяжения. Как в свое время превратился Евросоюз. Наши регионы в новой геополитической ситуации и без того находятся в центре внимания Европы и Азии. Может, я и ошибаюсь, но что-то мне подсказывает, что институализация и подъем статуса СПЕКА сделают эту платформу центром притяжения, превратят в полноценную организацию. Во всяком случае, видно, что Азербайджан поставил такую задачу, и она получила положительную оценку.

В СПЕКА Азербайджан играет ведущую роль, он выступает в роли локомотива. Во всех процессах Азербайджан является инициатором и главной движущей силой. Все инициативы Баку получают одобрение. В то же время идет взаимодействие стран-членов, взаимообмен, очень интересная кооперация на уровне тех проектов, которые предлагаются, исходя из видения каждой из стран. Однозначно могу сказать, что на идущие внутри организации процессы оказывают большое влияние процессы глобальные. Эти процессы заставляют Азербайджан и Центральную Азию искать новые направления и платформы, позволяющие выйти из ситуации с минимальными издержками. Ситуация настолько серьезна и непредсказуема, что если не выступать едино, блоком, если не кооперироваться, не продолжать взаимодействие, будет очень трудно противодействовать тем вызовам, что имеются в сегодняшнем мире.

Мы стали свидетелями роста значимости СПЕКА. Саммит в Баку стал очень интересной заявкой на будущее. Именно эта заявка и плодотворное сотрудничество наших стран я бы назвал основой будущих достижений на платформе этой программы ООН. Очень важно, что большинство стран-членов объединены членством и в других региональных структурах - в Организации тюркских государств, Организации экономического сотрудничества, Организации исламского сотрудничества и др. И на всех площадках их взаимодействие строится очень успешно.

Важно также отметить, что, хотя Азербайджан взял на себя роль локомотива, он действует в партнерстве с другими странами. Равноправие и взаимопонимание - это основа, на которой строятся отношения между странами СПЕКА. В данном случае я имею в виду Азербайджан и его партнеров в Центральной Азии. Как и в рамках Организации тюркских государств, здесь между ними существует полное взаимопонимание, взаимное уважение интересов и равноправие. Уместно напомнить приглашение на последнее заседание Консультативного совета лидеров Центральной Азии Президента Ильхама Алиева. Надо сказать, что это всегда был достаточно закрытый формат, и то, что центрально-азиатские партнеры решили открыть его для Баку, о многом говорит.

Каждый участник процесса, лидер каждой страны считается лидером для всех. Мнение каждого принимается во внимание, каждая инициатива прилагается к делу. Я бы назвал отношения между лидерами Азербайджана и стран Центральной Азии самыми демократическими отношениями. Это можно было наблюдать и на прошедшем в Баку саммите. Когда собираются лидеры наших стран, ощущение, что встречаются давние друзья. Только вместо обсуждений житейских вопросов, они решают вопросы региона и мира.

Ось Центральная Азия - Южный Кавказ очень важна. И не только для расположенных на ней государств. За тем, как развиваются процессы, внимательно наблюдают ближние и дальние наши соседи.

Когда на Кавказе воцарится мир, когда наши страны будут полностью независимы от влияния сторонних игроков и организаций, станет реальностью перспектива подключения Южного Кавказа к интеграционным процессам целиком. И этот формат будет иметь совсем другую трактовку и философию. Как страна Южного Кавказа Азербайджан уже сделал заявку. Благодаря его проектам к процессам подключилась Грузия. В случае подписания мира с Азербайджаном и открытия коммуникаций может подключиться и Армения. Если говорить конкретно о СПЕКА, то я вижу в будущем участие в общей деятельности Турции и других государств.

Не секрет, что политику делает экономика. Хотя многим кажется, что все происходит в обратном порядке, на самом деле миром движут экономические интересы, и они же определяют политические векторы. Диверсификация национальных экономик наших стран в единстве с политическими реалиями создает хорошие условия для развития по оси ЦА-ЮК. Это пространство уже превращается, я бы сказал, в "дорогу жизни" для Азии и Европы. К ней привлечено повышенное внимание. Не всегда оно несет позитивный заряд, но беспокоиться, думаю, не о чем. Во-первых, страны региона понимают выгоду единства. Во-вторых, Азербайджан является ключом к реализации трансрегиональных проектов. Он незаменим как партнер в претворении в жизнь крупных идей и как инициатор.

Сегодняшний мир занят тем, что усиленно ищет ключи к закрытым на замок дверям. Выход есть, но он закрыт, и нужно только найти ключ. Если в будущем Южный Кавказ полностью подключится к интеграционным процессам и региональному сотрудничеству, то ось, о которой мы говорим, станет тем самым ключом, позволяющим открыть дверь для решения многих проблем. Ось ЦА-ЮК - это не только транспортно-логистические коммуникации, а сотрудничество в очень многих направлениях - политическом, гуманитарном, экономическом.

Азербайджан своими шагами отвечает на все вызовы и помогает делать это и своим партнерам в Центральной Азии. Наша страна играет роль ведущего игрока на евразийском пространстве.

В конечном итоге мир должен идти по пути мирного сосуществования, и мы показываем тут пример. Без этого не обойтись, если человечество хочет выжить. К сожалению, сегодняшний мир идет к самоуничтожению. В живой природе нет примеров, когда бы виды так усиленно старались сами себя уничтожить. Кроме человека. Чтобы сойти с этого пути, человечество должно перейти к сотрудничеству. Взаимодействие и взаимопонимание могут решить многие проблемы. Те страны, которые понимают и правильно анализируют происходящее, хотят найти выход из этого процесса, сплачиваясь и вырабатывая общие интересы, направленные на созидание, а не на разрушение. Было бы неправильно, если бы каждая страна сосредоточилась исключительно на своих проблемах, оставаясь в стороне от общих процессов и общей судьбы человечества и не задумываясь о будущем планеты.

Формула успеха для стран той оси, о которой мы сегодня говорим, это сохранять единство, рука об руку, шаг за шагом двигаться вперед. Отвечать на все вызовы, которые встают на пути, стараться своевременно предотвращать ситуации, которые могут возникнуть независимо от нас. Формула успеха - сотрудничество, независимость и суверенность наших стран. Только свободные страны могут создавать союзы, блоки, превращающиеся, как я уже отметил, в центры притяжения. Чем больше будет таких центров притяжения и чем скорее эти центры найдут взаимопонимание между собой, тем быстрее начнут решаться мировые проблемы. В этом мире невозможно действовать изолированно. Этот мир построен на взаимодействии, мы должны общаться друг с другом. В такой ситуации не будет места нездоровой конкуренции, потому что всех будет объединять благая конечная цель - достижение мира и благополучия на планете.

Лейла Таривердиева