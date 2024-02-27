Президент Казахстана посетит Азербайджан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11-12 марта совершит государственный визит в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11-12 марта совершит визит в Азербайджан. В ходе двухдневного визита планируется подписание ряда двусторонних документов по сотрудничеству между Казахстаном и Азербайджаном", - сообщил посол.

Как отметил Алим Байель, в рамках визита Президент Казахстана также посетит Физули, где примет участие в церемонии открытия Центра детского творчества имени Курмангазы.

Посол также подчеркнул, что визит лидера Казахстана станет первым визитом главы зарубежного государства в Азербайджан после внеочередных президентских выборов.

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