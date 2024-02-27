Президент Казахстана посетит Азербайджан - дата и программа визита
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11-12 марта совершит государственный визит в Азербайджан.
Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.
"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11-12 марта совершит визит в Азербайджан. В ходе двухдневного визита планируется подписание ряда двусторонних документов по сотрудничеству между Казахстаном и Азербайджаном", - сообщил посол.
Как отметил Алим Байель, в рамках визита Президент Казахстана также посетит Физули, где примет участие в церемонии открытия Центра детского творчества имени Курмангазы.
Посол также подчеркнул, что визит лидера Казахстана станет первым визитом главы зарубежного государства в Азербайджан после внеочередных президентских выборов.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре