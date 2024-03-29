Последствия чудовищных ошибок: США не удастся догнать ушедший поезд

Автор: Акпер Гасанов

Соединенные Штаты Америки заняли одностороннюю позицию в пользу Армении в мирном процессе между Баку и Ереваном, что весьма разочаровывает, заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев в интервью китайскому телеканалу Phoenix.

"Мы разочарованы определенными заявлениями и действиями Соединенных Штатов. Они заняли одностороннюю позицию в отношении Азербайджана и приняли 907-ю поправку к "Закону о поддержке свободы". Это означает запрет на помощь правительства США Азербайджану", - заявил помощник президента, добавив, что Азербайджан не нуждается ни в какой помощи - "Мы не являемся страной-получателем помощи".

Но дело в том, что поправка 907 была принята Конгрессом США еще в 1992 году, когда территории Азербайджана были оккупированы, отметил он.

"Представьте, что вы подвергаетесь оккупации, а Конгресс принимает резолюцию, которая запрещает правительству США оказывать поддержку Азербайджану. Опять же, это их выбор. Но проблема в том, что если вы предпринимаете односторонние действия, вы не можете быть полностью беспристрастной стороной в переговорном процессе", - сказал Гаджиев.

Это правда, от которой в США не смогут отмахнуться. Действительно, 907-ю поправку к "Закону о поддержке свободы" американская сторона приняла в тот самый год, когда Армения оккупировала Шушу и совершила Геноцид против мирного азербайджанского населения в Ходжалы. Одного этого факта достаточно, чтобы понимать, насколько циничной и ошибочной является позиция Белого Дома в армяно-азербайджанском конфликте. Но таких фактов было очень много.

США так и не удосужились ввести санкции против Армении за все годы, что эта страна держала под оккупацией 20% территорий нашей страны. При этом, США ежегодно и официально выделяли финансовую помощь проекту под названием "арцах". Все это происходило несмотря на то, что Армения игнорировала четыре известные резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

Таким образом, будучи страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ, США не использовали данный статус для принуждения агрессора к миру, для торжества международного права. Это обстоятельство также будут помнить в нашей стране. Как и то, что Соединенные Штаты не осудили Армению за этнические чистки, жертвами которых стали свыше миллиона азербайджанцев. Плюс, США никак не осудили Армению и за обстрелы мирных азербайджанских городов в ходе 44-дневной войны.

Жертвами этих обстрелов были старики, женщины, дети. Это были акции того самого терроризма, с которым вроде бы борется Белый Дом. Но, когда дело дошло до Азербайджана, мы увидели демонстрацию пресловутых "двойных стандартов". А еще, США никак не помогли Азербайджану в реализации грандиозных транспортных проектов. К примеру, проекта Баку-Тбилиси-Карс. США отказывали в его финансировании, настаивая на том, чтобы он пролегал через Армению, которая держала наши земли под оккупацией.

Чем все это закончилось? Тем, что Азербайджан полностью восстановил свои суверенитет и территориальную целостность, не благодаря, а вопреки планам США. Те, что Азербайджан стал государством, имеющим самую сильную армию, самую мощную экономику в регионе. Азербайджан проводит действительно независимую внешнюю политику, основанную на отстаивании своих национальных интересов.

Азербайджан играет важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, являясь также крайне важным государством с точки зрения реализации грандиозных транспортных проектов. Так, через пару месяцев пропускная способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс будет увеличена с одного миллиона до пяти миллионов тонн.

"Функционирование этой железной дороги будет привлекательным и для многих стран", - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Действительно, инфраструктура, которая создана и которая будет создана в транспортной сфере, откроет незаменимые транспортные возможности для многих стран Европы и Азии. Но все это было достигнуто, несмотря на ошибочную, предвзятую и разочаровавшую Азербайджан политику США.

Их односторонний выбор в пользу самого слабого государства Южного Кавказа и в пользу единственного государства-оккупанта региона была поразительно ошибочной, дилетантской. Ставку нужно было делать на Азербайджан. Причем, намного раньше, когда наша страна сильно в этом нуждалась, когда наши земли были армянской оккупацией, когда мы надеялись на помощь со стороны международного сообщества вообще и США в частности. Сейчас же, поезд ушел. И попытки США догнать его - напрасны.