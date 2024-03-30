В Ходжалы обнаружены человеческие останки

28 марта в прокуратуру района Ходжалы поступила информация об обнаружении захороненных фрагментов костей и останков, предположительно принадлежащих человеку, передает в субботу Day.Az со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

Как сообщается, данные фрагементы были выявлены в процессе раскопок, проведенных в рамках обширных реставрационных и восстановительных работ недалеко от водохранилища, находящегося в местности Галадереси освобожденного от оккупации города Ходжалы.

"В связи с поступившей информацией сотрудники Генеральной прокуратуры были откомандированы на место происшествия и с участием сотрудников "Ассоциации судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии" Министерства здравоохранения, Национальной академии наук Азербайджана, Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан был проведен осмотр места происшествия, произведена выемка обнаруженных фрагментов костей с целью проведения экспертизы и лабораторных исследований, а также произведены другие необходимые процессуальные действия", - сказали в ведомстве.

Согласно информации Генпрокуратуры, до настоящего времени в результате проведенных процессуальных действий установлено, что обнаруженные человеческие останки принадлежат по меньшей мере 3 людям.

"В настоящее время проводится полный осмотр места происшествия. По факту ведется расследование в управлении Криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры. Будет обеспечено информирование общественности после завершения поисковых работ и получения заключений соответствующих экспертиз", - говорится в сообщении.

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