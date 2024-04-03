Посольство Израиля в Баку опровергло информацию об эвакуации.

"Посольство Израиля не комментирует вопросы безопасности. Посольство продолжает работу в обычном режиме", - сказали Day.Az в диппредставительстве.

Отметим, что ранее иранские источники сообщили, что Израиль эвакуировал свои посольства в Баку и Абу-Даби на фоне возможного ответа со стороны Ирана на авиаудар по консульству в Дамаске.

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