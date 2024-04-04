Мины препятствуют возвращению вынужденных переселенцев на родные земли

Мины, взрывоопасные пережитки войны и самодельные взрывные устройства продолжают приводить к гибели и ранениям азербайджанских гражданских лиц, препятствуя восстановлению и реконструкции, а также возвращению вынужденных переселенцев. Среди погибших есть и дети.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом в своей публикации по случаю 4 апреля - Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием - написал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев также отметил, что освобожденные территории Азербайджана, 30 лет находившиеся под оккупацией Армении, сильно загрязнены минами.

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