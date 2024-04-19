Общественные слушания по возражениям Азербайджана в Международном суде завершились

Слушания в Международном суде на основании предварительных возражений, поднятых Азербайджаном, завершились.

Об этом говорится в сообщении суда, передает в пятницу Day.Az.

Было отмечено, что в ходе общественных слушаний, начавшихся 15 апреля, азербайджанскую делегацию представил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, а армянскую - представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

Было отмечено, что суд начинает внутреннее совещание. Отмечается, что дата решения суда будет названа на открытом заседании, о котором будет объявлено позже.

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