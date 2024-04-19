https://news.day.az/politics/1653321.html Общественные слушания по возражениям Азербайджана в Международном суде завершились
Общественные слушания по возражениям Азербайджана в Международном суде завершились
Слушания в Международном суде на основании предварительных возражений, поднятых Азербайджаном, завершились.
Об этом говорится в сообщении суда, передает в пятницу Day.Az.
Было отмечено, что в ходе общественных слушаний, начавшихся 15 апреля, азербайджанскую делегацию представил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, а армянскую - представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.
Было отмечено, что суд начинает внутреннее совещание. Отмечается, что дата решения суда будет названа на открытом заседании, о котором будет объявлено позже.
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