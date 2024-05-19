Гидроузлы дружбы: об уникальности стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня произошло очередное историческое событие - церемония сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы", построенных на реке Араз. Участие в ней приняли президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Ирана Ибрагим Раиси.И для начала, объясняя важность случившегося, я хочу совершить небольшой экскурс в новейшую историю региона.

Еще в конце 1988 года между СССР и Ираном было подписано соглашение о строительстве гидроузлов "Худаферин" и "Гыз-Галасы" на паритетных началах. Однако из-за распада СССР и последующей оккупации 132 километрового участка азербайджано-иранской границы со стороны армянских сил, реализация данного соглашения откладывалась. При этом, нужно признать и такой период азербайджано-иранских отношений, в ИРИ хотели реализовать данный проект, но без участия нашей страны, с армянскими оккупантами.

Только железная воля и принципиальность общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева предотвратила эти планы. При этом, нужно особо отметить и то, сколь дальновидными были действия Президента Азербайджана Ильхама Алиева в этом направлении. Ведь еще 23 февраля 2016 года в ходе его официального визита в Иран было подписано соответствующее соглашение, по сути подтверждающего действие советско-иранских договоренностей. Тогда же стороны договорились о полномасштабном осуществлении всех намеченных планов после деоккупации территорий и восстановления Азербайджаном контроля на всем протяжении своего участка границы с Ираном.

То есть, еще в феврале 2016 года нынешний глава нашего государства знал, что полное восстановление территориальной целостности Азербайджана неизбежно. Он не просто верил в это, он готовился к жизни в условиях уже восстановленной территориальной целостности Азербайджана, по сути сумев из 2016 года заглянуть в 2024 год. Это и есть пример стратегического мышления и планирования - это то, чего явно не хватает подавляющему большинству лидеров многих, в том числе и крупных, держав.

В очередной раз, глядя на происходящее ныне, поражаешься примитивизму и провокационности представителей отечественной "радикальной оппозиции". Они ведь, как я прекрасно помню, тиражировали ложь, озвучивали манипулятивные заявления, когда в 2016 году было подписано соответствующее азербайджано-иранское соглашение. Они тогда утверждали, что оно так и останется на бумаге, не будет реализовано. Время доказало их узколобость, лживость и готовность играть на руку внешним силам, не заинтересованным в процветании Азербайджана.

Но, история уже отвела им позорное место в жизни нашей страны. Я же напомню также о том, что на большей части территорий Азербайджана климат засушливый. С целью расширения площадей орошения и обеспечения виноградных и фруктовых садов водой, созданы множество малых и больших водоемов (водохранилища, водозаборы, резервуары для воды). В стране насчитывается 136 водохранилищ суммарной ёмкостью 21 млн 500 тыс м³. Из них 61 водохранилище ёмкостью свыше 1 млн м3 каждое.

В этой связи сдача в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы" являются крайне важными событиями для экономики Азербайджана, нашего сектора сельского хозяйства и туризма.

"Как уже отмечалось, здесь планируется строительство двух гидроэлектростанций мощностью 280 мегаватт", - подчеркнул глава нашего государства.

Он особо отметил, что разделение поровну энергетических мощностей также принесет дополнительную пользу Азербайджану и Ирану.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев указал, также и на то что освобожденные Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы, а также Нахчыван объявлены зонами зеленой энергии в Азербайджане. Эти регионы составляют около 25 процентов нашей территории. Глава государства подчеркнул, что создание источников зеленой энергии на этих территориях принесет пользу всему региону. Да, все это стало возможным благодаря исторической победе Азербайджана в 44-дневной войне, благодаря блестяще проведенной однодневной контртеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны.

Благодаря стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева не только для нашей страны, но и для всего региона созданы новые возможности. И проект Зангезурского коридора, уверен, будет успешно реализован, принеся огромные финансовые и политические дивиденды всем участникам данного проекта. Отмечу, что глава нашего государства выразил благодарность всем иранским специалистам, рабочим, друзьям, принимавшим участие в строительстве гидроузла "Худаферин". И это был шаг, доказывающий выход отношений между нашими странами на новый, позитивный уровень.

"Развитие региона должно обеспечиваться волей народов, проживающих в регионе. Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо", - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

И эта позиция, близкая, понятная и созвучная с той, что занимает руководство Ирана. Что является еще одним объяснением тому, что отношения между Баку и Тегераном имеют большие перспективы развития. Которое окажет самое благотворное влияния на весь наш регион.