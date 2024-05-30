Азербайджанский флаг поднят в центре Чикаго

28 мая - День независимости в американском городе Чикаго поднят Государственный флаг Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Отмечено, что церемония поднятия флага, которая прошла в знаменитом административно-общественном центре города The Daley Center, была организована Азербайджанским центром по штатам Среднего Запада Америки.

Как и каждый год, национальный триколор был поднят под звуки государственного гимна Азербайджана.

Церемония поднятия флага привлекла внимание горожан, которым была предоставлена информация об Азербайджане.

Отметим, что Азербайджанский флаг в течение дня развевался в The Daley Center перед мэрией Чикаго.

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