Азербайджанский флаг поднят в центре Чикаго - ФОТО
28 мая - День независимости в американском городе Чикаго поднят Государственный флаг Азербайджана.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.
Отмечено, что церемония поднятия флага, которая прошла в знаменитом административно-общественном центре города The Daley Center, была организована Азербайджанским центром по штатам Среднего Запада Америки.
Как и каждый год, национальный триколор был поднят под звуки государственного гимна Азербайджана.
Церемония поднятия флага привлекла внимание горожан, которым была предоставлена информация об Азербайджане.
Отметим, что Азербайджанский флаг в течение дня развевался в The Daley Center перед мэрией Чикаго.
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