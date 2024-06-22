Зарубежные СМИ о 29-м Заседании высокого уровня «Путь к COP29: устойчивое и прочное будущее»

Зарубежные средства массовой информации также освещают проходящее в Азербайджане 29-е Заседание высокого уровня на тему "Путь к COP29: устойчивое и прочное будущее".

Как сообщает Day.Az, портал Ednews и другие европейские издания рассказывают о втором дне мероприятия. В статье, опубликованной Ednews, подробно говорится о четырех панельных заседаниях, участники которых обсудили роль науки, технологий и инноваций в борьбе с изменением климата, ситуацию в продовольственном и сельскохозяйственном секторах, а также вопросы финансирования деятельности в области климата.

В публикации также уделено внимание панельным дискуссиям, прошедшим в первый день заседания, и сообщается, что мероприятие продолжит работу 21 июня в Зангилане.

О Заседании высокого уровня "Путь к COP29: устойчивое и прочное будущее" в Баку пишет и японский новостной портал AJmedia. В статье подробно рассказывается о первой панельной дискуссии первого дня мероприятия, проведенной при модераторстве бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Боснии и Герцеговины Златко Лагумджии.

В публикации отмечается: "Главный переговорщик CОР29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев сообщил, что команда CОР29 организует новое международное мероприятие в июле, и подчеркнул важность встречи, чтобы заинтересованные стороны могли обсудить в неформальной обстановке вопросы борьбы с изменением климата".

Издание привлекает внимание читателей к словам Ялчина Рафиева, заявившего, что люди во всем мире продолжают страдать от последствий изменения климата, а мировое сообщество не выполняет обязательства, вытекающие из Парижского соглашения об ограничении повышения глобальной температуры воздуха выше 1,5 градуса.

Ход 29-го Заседания высокого уровня на тему "Путь к COP29: устойчивое и прочное будущее", которое проходит в Азербайджане, освещают и другие зарубежные издания. Информация о мероприятии оперативно размещается также в новостных лентах на главной странице ряда международных организаций, в том числе ООН и CGIAR.

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