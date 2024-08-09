Азербайджан открывает новые возможности для реализации колоссального потенциала центральноазиатского региона.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе выступления на VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в расширенном составе в Астане.

"Считаю, что с участием Азербайджана открываются новые возможности для реализации колоссального потенциала региона. Речь идёт прежде всего о продвижении совместных проектов кооперации в сфере торговли, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и логистики, развитии культурно-гуманитарного и туристического обмена. Уже есть успешные примеры многостороннего сотрудничества. В частности, идёт экспертная проработка вопросов организации поставок "зелёной" энергии в направлении Европы", - сказал глава государства.

Кроме того, по его словам, обсуждаются вопросы формирования эффективных транспортных коридоров с выходом на международные рынки.

"Выступаем за активное участие наших азербайджанских партнёров в запланированных бизнес-форумах, промышленных выставках и других деловых мероприятиях. В своём выступлении в первой части нашей встречи я говорил о важности проведения совместного мероприятия на предстоящем Климатическом саммите в Азербайджане в ноябре этого года в рамках скоординированных усилий по противодействию экологическим вызовам", - сказал Шавкат Мирзиёев.

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