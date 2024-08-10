Российский Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что скандал с выводом акций предприятий ОАО "Мелор" и ОАО "Промцеолит" с баланса ООО "Цеомакс", руководимого Ашотом Габреляновым, получает новое развитие.

Ашот Габрелянов с 2010 года является Председателем совета директоров ООО "Цеомакс" и именно под его руководством были совершены незаконные действия по захвату предприятия и по выводу активов предприятия в пользу аффилированных с Габреляновыми структур. Габрелянов-младший продавил одобрение сделок по передаче акций предприятий, принадлежавших возглавляемому им обществу "Цеомакс". Иными словами, Ашот Габрелянов просто-напросто слил активы дружественным структурам. В результате серии сделок акции попали в распоряжение кипрской компании ТиАйДжи Минерал Рисорсиз, которая принадлежит отцу Ашота - медиамагнату Араму Габрелянову.

В настоящее время действия Ашота Габрелянова признаны незаконными, сделки с акциями оспорены, а сам Ашот Габрелянов попал вместе со своим отцом на скамью подсудимых за вывод активов контролируемой им компании. Правоохранительные органы уже предъявили Габрелянову-младшему обвинения по многочисленным эпизодам мошенничества. На этом, видимо, неудачная карьера Ашота Габрелянова как председателя совета директоров компании "Цеомакс" завершится, а ему самому придется извлечь горькие уроки из своего неудачного управленческого опыта, пишет ТГ-канал, добавив, что располагает массой документов о вине Ашота Габрелянова и далее будет знакомить общественность с ними по мере развития ситуации.

Напомним, что месяц назад сайт Компромат.Ру в деталях остановился на деле Габреляновых. В статье отмечено, что разоблачения продолжаются, и пока Габрелянов пытается скрыть свои преступления за множеством юридических манипуляций, правда постепенно выходит наружу. Это дело становится ярким примером того, как злоупотребления властью и коррупция могут разрушить бизнесы и судьбы людей, но также и того, что борьба за справедливость продолжается, несмотря на все преграды.

Сайт напоминает, что ранее Арам Габрелянов, используя офшорную компанию ТиАйДжи, захватил два промышленных предприятия - ООО "Мелор" и ОАО "Промцеолит". Эти действия, признанные незаконными множеством судов, привели к уничтожению предприятий и многомиллиардному ущербу. В судебных делах №№ А40-132272/21, А40-143480/16, А48-7233/18 было доказано, что Габрелянов и его сын Ашот являются ключевыми фигурантами в этих преступлениях.

С целью уклонения от ответственности, Арам Габрелянов инсценировал развод с женой, формально разделил имущество и начал активно скрывать свои активы. В своих показаниях он отрицал личную причастность к ТиАйДжи, утверждая, что за захват имущества отвечали его бывшие сотрудники, которых он затем предал, и они оказались на скамье подсудимых за хищения в пользу Габрелянова. Но в итоге, суды всех уровней, включая Президиум Верховного Суда, установили, что Арам Габрелянов является бенефициаром ТиАйДжи.

Ситуация вокруг Арама Габрелянова и его семейного бизнеса развивается стремительно. В дополнение к предыдущим разоблачениям, вскрываются все новые подробности о деятельности ТиАйДжи и ее связи с Габреляновым. В то время как судебные дела продолжают накапливаться, общественность и потерпевшие требуют справедливости.

В своей попытке избежать правосудия, Габрелянов использует все возможные лазейки. Один из ключевых эпизодов - использование офшорной компании ТиАйДжи для вывода активов. Суды установили, что сразу после захвата ООО "Мелор" и ОАО "Промцеолит" с этих предприятий было вывезено все ценное оборудование. Эти действия проводились организованной группой лиц под руководством Габрелянова.

Когда ТиАйДжи потребовалось вернуть незаконно отчужденные активы, Габрелянов и его соучастники попытались создать искусственную задолженность. Было подано исковое заявление ООО "Цеотрейдресурс" о взыскании с ОАО "Промцеолит" 90 миллионов рублей за якобы оказанные маркетинговые услуги. Судебная экспертиза установила факт подделки подписей на документах, что вновь подтвердило мошеннические схемы Габрелянова.

Габрелянов решил оспорить решение Верховного Суда с помощью районного суда г. Москвы. Несмотря на все доказательства, предоставленные в суды, городской суд принял решение в пользу Габрелянова. Для того, чтобы дело рассматривалось в конкретнром суде, Габрелянов даже сменил место регистрации. Это явное манипулирование судебной системой наглядно демонстрирует, до каких мер готов дойти Габрелянов, чтобы избежать ответственности, пишет Компромат.Ру.

Сайт сообщает, что Мосгорсуд вскоре рассмотрит апелляцию по этому делу. Общественность ожидает, что вышестоящая инстанция примет объективное решение и признает истинные масштабы преступлений, совершенных Габреляновым и его соучастниками. Тем временем, потерпевшие продолжают бороться за свои права, надеясь на справедливость и возвращение утраченных активов.