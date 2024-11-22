Мир на Южном Кавказе ближе, чем когда-либо

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал Армению и Азербайджан не упустить уникальную возможность для достижения мира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу, Фидан сделал это заявление, выступая в турецком парламенте, подчеркнув, что мир в регионе Южного Кавказа стал более реальной перспективой, чем когда-либо прежде.

"Мы поддерживаем стратегическое партнерство с Азербайджаном на высшем уровне и активно работаем вместе над решением множества международных проблем. Мы приветствуем выбор Армении в пользу мира и стабильности и настоятельно призываем обе страны воспользоваться этой исторической возможностью", - заявил он.

Фидан также напомнил, что в рамках недавно состоявшейся встречи в Стамбуле, которая прошла без посредников, стороны смогли обсудить важнейшие вопросы региона.

"Во время встречи в формате "3+3" в Стамбуле в октябре мы затронули все актуальные вопросы региона. С установлением мира и стабильности на Южном Кавказе удастся не только решить гуманитарные проблемы, но и создать условия для торговли, сотрудничества и развития", - заключил министр.