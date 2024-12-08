Нигерия и Чад больше не намерены мириться с давлением и влиянием французской колониальной политики, которая на протяжении десятилетий препятствовала их самостоятельному развитию. Обе страны решительно требуют восстановления своих законных прав, выступая за справедливость и равноправие в международных отношениях. Их протесты становятся символом новой эпохи, в которой бывшие колониальные державы больше не смогут диктовать свои условия независимым государствам Африки.

Ситуация в Чаде

6 декабря в столице Нджамене прошли масштабные протесты против присутствия французских войск, спустя неделю после расторжения военного соглашения с бывшей метрополией.

Сотни демонстрантов вышли на улицы, скандируя:

"Чад для нас! Франция, убирайся вон!" и держа плакаты с требованиями полного вывода французских сил из страны.

По данным панафриканской новостной сети Africanews, расторжение оборонного соглашения стало решительным шагом в пересмотре стратегического партнерства Чада с Францией на основе национальных интересов. В настоящее время на территории страны находится около 1000 французских военных, однако сроки их вывода остаются неизвестными.

Протестующие также собрались у французской военной авиабазы, требуя немедленного ухода иностранных сил. Часть демонстрантов направилась к посольству Франции, где столкнулась с кордоном чадской армии, защищавшей дипмиссию.

"Мы устали от французского влияния и больше не хотим их присутствия, - заявил бывший министр здравоохранения Хиссейн Массар. - Протесты продолжатся, пока французские войска не покинут Чад".

Временный президент Махамат Деби Итно, пришедший к власти после гибели своего отца в 2021 году, ранее продлил переходный период правления на два года, что вызвало волну протестов в стране. Тем временем Франция уже лишилась своего военного присутствия в Нигере, Мали и Буркина-Фасо, и недавние события в Чаде могут стать очередным ударом по её влиянию в регионе.

Заявление коалиции в Нигерии

Коалиция северных групп (CNG) Нигерии резко осудила предполагаемое разрешение на создание Францией экспедиционной военной базы на территории страны. Как заявил национальный координатор CNG Джамилу Алию Чаранчи, подобное решение связано с двусторонним соглашением между Абуджей и Парижем, предоставляющим Франции неограниченный доступ к минеральным ресурсам Нигерии. Он подчеркнул, что с момента прихода к власти президента Болы Тинубу в стране наблюдаются как открытые, так и скрытые дипломатические шаги, направленные на передачу суверенитета Нигерии под контроль Франции.

"Всего через год после начала президентства Тинубу Франция уже выступила в роли главного пропагандиста и инициатора распада ЭКОВАС, провоцируя атмосферу войны в западноафриканском регионе. Только благодаря усилиям панафриканских лидеров и миллионам обеспокоенных граждан удалось предотвратить планы Франции подчинить непокорные бывшие колонии неоколониальному рабству, используя Нигерию в качестве инструмента", - отметил Чаранчи.

CNG также напомнила о роли Франции в сопротивлении внедрению единой западноафриканской валюты, что, по их мнению, подтверждает её стремление сохранить контроль над регионом.

"Учитывая историю французского вмешательства в дела Африки, шокирует, что Нигерия может позволить себе пойти на такой шаг, несмотря на свою богатую историю защиты суверенитета. Мы не будем мириться с этим", - подчеркнул Чаранчи.

Французский колониализм, оставивший глубокие раны на африканском континенте, должен остаться в прошлом. В XXI веке недопустимо продолжение политики неоколониализма, которая подрывает суверенитет независимых государств и препятствует их развитию. Франция обязана уважать права африканских стран и их народов, прекратить любые формы вмешательства, вывести свои войска и отказаться от политики эксплуатации.

Международное сообщество, руководствуясь принципами справедливости и равноправия, не должно поддерживать подобные действия. Вместо этого оно обязано активно содействовать защите суверенитета, укреплению мира и созданию условий для свободного развития государств, освободившихся от колониального гнёта. Африка заслуживает будущего, основанного на взаимоуважении, независимости и справедливости.