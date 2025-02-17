Макрон вляпался в коррупционный скандал

В очередной статье под заголовком "Обнародованы документы о коррупционном скандале людей Макрона" издания Observer Online, известного своими регулярными международными расследованиями, представлены образцы документов, подтверждающих перевод крупных сумм взяток на счета главы Службы охраны президента Франции Александра Беналлы и вице-президента известной французской компании Saur Анасса Дерраза (находится под следствием в Азербайджане) в обмен на снятие санкций с имущества миллиардеров.

Day.Az представляет перевод сенсационной статьи Observer Online вместе с опубликованными документами:

"Как известно, некоторое время назад в британской прессе была опубликована скандальная статья, в которой утверждается, что азербайджанские спецслужбы возбудили уголовное дело по факту вымогательства взятки в размере 6 140 000 долларов США. В 2018 году Александр Беналла, глава Службы охраны президента Франции, и его сообщник, французский гражданин марокканского происхождения Анасс Дерраз, выдвинули требование о взятке российскому миллиардеру азербайджанского происхождения Фархаду Ахмедову. Взамен они обещали способствовать освобождению его яхты Luna из-под международного ареста.

Согласно статье, Фархад Ахмедов перевел часть этой суммы на банковский счет А.Беналлы (№ 2701000091503), открытый во французском филиале BANK OF AFRICA UNITED KINGDOM PLC SC PAR, а также на счет А.Дерраза (№ 024071984024) в AL HILAL BANK.

Хотя во Франции пытаются замять этот вопрос, в Азербайджане продолжается уголовное разбирательство. Один из участников преступления - Анасс Дерраз - привлечен к следствию и находится под домашним арестом. Позже, за свои "особые услуги", он был повышен до вице-президента международной компании Saur, которая занимается крупнейшими проектами по водоснабжению и канализации. В свою очередь, Александр Беналла объявлен в международный розыск.

Посольство Франции в Азербайджане, несмотря на многочисленные обращения, не в состоянии защитить Анасса Дерраза. Французские власти опасаются не только самого уголовного дела, но и последствий публичного разоблачения схемы взяточничества, в которой замешаны лица, находящиеся под международными санкциями.

Наша редакция располагает подтверждениями того, что взятка действительно была передана. В нашем распоряжении оказались трехсторонний договор о "юридических услугах", подписанный между Ф. Ахмедовым, А. Беналлой и А. Дерразом, а также банковские выписки, подтверждающие переводы средств со счета Ф. Ахмедова на счета Беналлы и Дерраза. Эти документы представлены широкой аудитории.

Наше расследование по этому делу продолжается".