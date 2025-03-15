Состоялась встреча с проживающими в Марокко членами азербайджанской общины и Ассоциации дружбы Марокко-Азербайджан

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился в столице Королевства Марокко, Рабате, с членами азербайджанской общины и Ассоциации дружбы Марокко-Азербайджан.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что мероприятие началось с исполнения государственных гимнов Королевства Марокко и Азербайджанской Республики, с почтения памяти сыновей Отечества, отдавших жизнь за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

"Диаспорская политика нашего государства под руководством Президента Ильхама Алиева приобрела новые критерии, и благодаря азербайджанцам, проживающим за рубежом, стала еще более интенсивной", - сказал председатель комитета на встрече с азербайджанской общиной.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко Назим Самедов подчеркнул важность дальнейшего укрепления дружественных связей между двумя странами и отметил вклад азербайджанской общины в Марокко в эту сферу.

Президент Ассоциации дружбы Марокко-Азербайджан Мохаммед Факири поблагодарил Комитет за организацию встречи и выразил уверенность в том, что после этого связи ассоциации с азербайджанской общиной будут углубляться.

Была представлена подробная информация о многосторонних проектах, реализуемых Государственным комитетом по работе с диаспорой и диаспорой, о домах Азербайджана за рубежом, координационных советах, воскрестных школах и других важных направлениях, были продемонстрированы видеоролики с выступлениями главы государства в связи с победой в Карабахе.

Марокканцы, получившие образование в Азербайджане, высоко оценили встречу с азербайджанской общиной и выразили готовность внести вклад в развитие государственно-общественных связей.

Наши соотечественники выразили благодарность Азербайджанскому государству за внимание, оказываемое нашим зарубежным общинам, поделились своими мыслями об усилении диаспорской деятельности, более широком доведении азербайджанских реалий до местной общественности, озвучили свои предложения.

После встречи Комитет совместно с посольством Азербайджана в Марокко организовал ифтар.

Отметим, что в соответствии с поручениями и рекомендациями Президента Ильхама Алиева Государственный комитет по работе с диаспорой в последние годы еще больше расширил сферу общественных встреч, проводимых в зарубежных странах, что внесло неоценимый вклад в развитие диаспорской деятельности.